海關突攔下「狂問長長一支」　歌手尷尬拿出超閃：I人社死現場

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲蘇金羚返台時獎盃被安檢攔下，真相神展開。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

創作歌手蘇金羚最近到廈門領獎，殊不知返台經過海關安檢時，要求她拿出行李中「長長一支不明物體」做檢查，儘管她已解釋是獎盃，但為了確保搭機安全，最後拿出金光閃閃的獎盃時，笑得她尷尬直呼「I人的社死現場」。其他網友也分享各種安檢糗事，有人拿出水槍、模型機，甚至連「電動姐夫」登場。

曾參加過海峽兩岸閩南語音樂大獎賽的季軍得主蘇金羚，她在Threads分享難忘的搭機故事，最近前往廈門領獎，結果返台經過金門海關安檢時，被海關詢問「背包裡面是什麼東西」，她回應是獎盃，結果對方又追問「長長的一支，那個東西」，她再次回覆「對啊獎盃」。

為了確保不是違禁品，海關人員依舊要求拿出來確認，而蘇金羚也配合把金光閃閃的獎盃拿出來檢查，當下氣氛一度尷尬，讓她自嘲「I人的社死現場」。

糗事一籮筐！旅客尷尬拿出電動姐夫

貼文曝光後，引來一票過來人分享類似經歷，「兒子也讓我在沖繩海關笑出來，海關看兒子背包，發現一把槍跟一隻蛇，問我可以檢查嗎？我就打開給海關看，結果是一把水槍跟烈空座，瞬間女海關笑出來了」、「美國出境安檢時，七歲兒子的包包被攔下來檢查，結果翻一翻拿出了一架在航母博物館買的金屬F-14」、「我也有同樣的經歷，當場把幾套飛鏢和獎杯取出核實」、「上次有一個女生排在我前面安檢，結果拿出的是電動姐夫，大家瞬間尷尬」。

留言之中，也釣出海關人員解釋，對於外型異常，材質，長度等會在X光看起來怪怪的物品，才會請旅客拿出來確認一下有無安全顧慮，「因為對妳來說是獎盃，但是對我們來說在X光機下看起來屬於不明物體」。

免費營養午餐跟進有困難？　侯友宜：新北一年恐增46億支出

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

海關突攔下「狂問長長一支」　歌手尷尬拿出超閃：I人社死現場

海關長長一支行李安檢i人社死現場蘇金羚

東森廣場投籃趣，揪團來打球

