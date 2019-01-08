金手指預備！台鐵凌晨12點開搶「春節車票」　網憂當機噩夢重演

▲台鐵9日凌晨開賣春節車票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

高鐵春節車票廝殺戰才剛告一段落，就要迎來台鐵購票殊死戰，你的金手指準備好沒？台鐵局為因應108年春節連續假期疏運旅客需要，自31日（星期四）起至2月11日（星期一）止計12天，全線加開各級列車總計513列次，9日凌晨零時起開放搶票，不少網友擔心「當機噩夢重演」，萬一網路不給力只能跟完美時段說掰，對此台鐵直呼「系統準備好了」，要民眾放心。

台鐵局說明，此次春節加開班次中包含東部幹線（含南迴線）加開自強號167列、莒光號80列、復興號及區間車64列，共計311列次；西部幹線加開自強號38列、莒光號4列、復興號及區間車160列，共計202列次。

▲此次春節疏運共加開513列次。（圖／記者季相儒攝）

台鐵局補充，除推出樹林=宜蘭=花蓮對號區間快車、7折紅眼列車、大專生69折等優惠，還有花東線8列次及南迴線2列次實名制班次、花蓮縣政府及台東縣政府各申請6列次返鄉及返工專車共計開行12列次等都是這次輸運重點，詳細列車班次及時刻自即日起可於台鐵局官網查詢。

台鐵局提醒，108年春節連續假期車票自1月9日（星期三）0時起開放東部幹線列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）、1月10日（星期四）0時起開放西部幹線對號列車及1月11日（星期五）0時起開放實名制列車之網路、電話語音及超商訂票，民眾務必留意搶票時間。

最後，對於網友擔憂此次搶票還是用第三代票務系統，害怕當機噩夢重演，對此，台鐵局表示系統已經準備好了，並澄清網頁跑不動大多是瞬間流量大所產生的狀況，因為瞬間大於供給面才會讓網路出問題，不是系統出事。

以下為此次台鐵春節疏運重點：

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