台鐵全新彩繪列車今首航！直擊「日本信濃車廂」奔馳西部幹線

▲日本信濃鐵道115系列車今在彰化首航。（圖／台鐵局提供）

記者曹悅華／台北報導

日本信濃鐵道115系列車今（8）開進台灣了！台鐵與日本信濃鐵道株式會社去年3月26簽訂友好鐵路協定，努力促進台日雙方鐵道旅遊交流，今是首航上路日，特別捕捉了EMU500型列車彩繪信濃鐵道115系列車美麗身影，預計持續3年，主要行駛西部幹線，將掀起新一波鐵道迷追火車的熱潮。

台鐵局表示，為推廣鐵道旅遊及宣傳台日鐵道友好，雙方列車進行互換塗裝，首先信濃鐵道自去（107）年11月15日開始，將其115系列車彩繪成台鐵局的EMU100型自強號列車，並行駛於信濃鐵道全線間（輕井澤站至妙高高原站）。

▲台鐵與日本信濃鐵道互換塗裝彩繪列車，圖為台鐵局EMU100型自強號列車行駛於信濃鐵道全線間。（圖/台鐵提供）

台鐵說明，今推出EMU500型列車彩繪信濃鐵道115系列車，由彰化開往竹南的第2524次區間車擔任首航任務，彰化站開車時間為上午10時11分（如遇車輛檢修保養或其他事故，台鐵保留變更編組權利），當日運用：2524-2527-2542-2547-2558。

台鐵進一步補充，信濃鐵道自去年5月7日起至今年3月31日止，與台鐵進行票券交流活動。台灣旅客持使用過之集集一日券至信濃鐵道指定窗口，可免費兌換「輕井澤2日週遊券」。凡持台鐵各級列車車票起訖站包含花蓮站或車票加蓋花蓮站證明章者，也可至信濃鐵道兌換其輕井澤二日券。

至於日本旅客部分，持使用過信濃鐵道「輕井澤2日週遊券」或「輕井澤-長野一日週遊券」，活動期間內可至台鐵台北站、新竹站、二水站售票窗口，免費兌換平溪深澳線、內灣線或集集線一日週遊券三擇一。