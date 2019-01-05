中國鐵路網今起調圖！　17輛超長版復興號上線營運

▲工作人員在中國鐵路北京局集團公司北京動車段檢測即將上線的動車組。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

大陸鐵路版圖5日起將實施新的列車運行圖，在這次「調圖」後，開行範圍將進一步擴大，並覆蓋「長三角高鐵線」，包括成都、青島等城市到北京將更加快速；同時，17輛超長版「復興號」動車組正式上線營運，北京至南寧的G529次列車也將延長至北海，成為北京出發運行時間最長、停站最多的高鐵列車。

根據《中新社》報導，調圖後，新增始發終到城市有黃山北、溫州南、蒼南、淮北、千島湖、台州等。根據新圖安排，5日起新增的蘭州西（蘭州）至重慶北D752/1次、蘭州至重慶北D754/3次將首次採用動車組運行，全程運行約7小時，比目前蘭渝鐵路最快普速客車減少3小時，這也是動車組列車在蘭渝鐵路全線首次載客運行。

▲CR400AF-B型17輛超長版「復興號」中國標準動車組車頭特寫。（圖／CFP）

成都、重慶高速動車組將首次開行到福建廈門、浙江溫州；成都東至廈門北的G2371/2次動車組，沿途停靠重慶西、貴陽東、懷化南、長沙南、南昌西、三明北等車站，高鐵串聯成都、重慶、貴陽三座「旅遊網紅城市」，連接「旅遊打卡城市」廈門。

除此之外，本次調圖有17輛超長版「復興號」在京滬高鐵上線開工，進一步提升京滬高鐵等繁忙幹線的運輸能力。鐵路部門指出，超長版「復興號」動車組全長439.9公尺，可乘載1283人，載客能力比16輛編組提升了7.5%。

▲超長版「復興號」正在駛出北京南站。（圖／CFP）

調圖後石濟、濟青、京滬三條高鐵線路將實現互聯互通；青島到北京的時間也將縮短，從原本的4小時28分，減少為走濟青高鐵的3小時53分。

北京至南寧的G529次列車也將延長至北海，是從北京出發運行時間最長、停站最多的高鐵列車；未來從北京前往廣西北海不需要再中轉，往返於北京、北海兩地的「候鳥族」有了新的選擇。