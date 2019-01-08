倒數廝殺！台鐵凌晨12點開搶「春節車票」　快手5秘訣殺出血路

▲訂票達人公布台鐵搶票秘訣，你學起來了嗎？（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

搶票廝殺戰倒數！一年一度最可怕的春節訂票即將到來，共計12天、513列次加班車9日凌晨零時開搶，只要慢別人一秒，理想車票就可能瞬間秒殺。這回，《ETtoday新聞雲》記者訪問到一位圈內達人，提供5大訂票秘訣，想要在這場戰爭中殺出血路的你千萬要學起來！

1.切記用網路勝過電話

訂票達人表示，他所認識的東部民眾，過去習慣性都是使用電話訂票，而且訂票效率的確比網路要高得多。但是電話訂票必須要熟悉電話訂票流程，並且要熟記自己的起訖車站代碼（包含萬一訂票失敗的備用車站代碼），簡化很多語音確認流程，效率的確較網路要來得高。

2.分段訂票掌握「關鍵區間先訂」原則

訂票達人說明，分段訂票要掌握「關鍵區間先訂」原則，舉例來說，西部幹線的新竹到台中、東部幹線的宜蘭至花蓮區間，相對都是在分段訂票時比較難訂到車票的區間，因此如果一開始就要採取分段訂票的搶票策略，一定要優先把關鍵區間先訂好，然後再依據該時間去訂購後續銜接車票。

▲達人提醒有跨線需求者建議以「取代性低的區間」優先訂位。（圖／記者屠惠剛攝）

3.有跨線需求者建議以「取代性低的區間」優先訂位

隨著北部地區的範圍越來越大，也越來越有東部民眾在板橋、桃園、新竹一帶生活，也因此返鄉時往往會出現「跨東西幹線」的訂票需求。訂票達人說，根據觀察顯示，台鐵跨線列車的配置座位數量相對只能佔據該列車的一小部分，因此如果真的有跨線需求，建議以取代性低的區間優先訂位，再依據訂位結果選擇高鐵或客運進行銜接。

4.可優先嘗試訂加班車

民眾如果要訂購尖峰期車票，訂票達人的確推薦也可以優先嘗試加班車的需求，不過他提醒，每一年加班車的型態都會有一些調整，如果是停站數量較少的加班車，的確訂購成功率較高，但是，如果是在尖峰時間的加班車，和尖峰時間提前約3到6小時的常態班次，未必常態班次的成功率會較低。

5.嘗試訂購速度較慢自強號列車

以台鐵東部幹線為例，訂票達人提到有速度較快的傾斜式列車、以及速度較慢的自強號列車，達人建議，第一時間未必要先搶傾斜式列車，可以先嘗試訂購速度較慢的自強號列車。待剩餘車票釋出之後，再嘗試看看是否有想要的傾斜式列車班次，訂妥後再釋放原本訂購的自強號列車。畢竟春節假期回家優先，搶到傾斜式列車未必能真正符合自己的時間需求。

▲達人建議訂購速度較慢的自強號列車。（圖／記者季相儒攝）

台鐵局提醒，108年春節連續假期車票自1月9日（星期三）0時起開放東部幹線列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）、1月10日（星期四）0時起開放西部幹線對號列車及1月11日（星期五）0時起開放實名制列車之網路、電話語音及超商訂票，民眾務必留意搶票時間。

另外台鐵局補充，除推出樹林=宜蘭=花蓮對號區間快車、7折紅眼列車、大專生69折等優惠，還有花東線8列次及南迴線2列次實名制班次、花蓮縣政府及台東縣政府各申請6列次返鄉及返工專車共計開行12列次等都是這次疏運重點，詳細列車班次及時刻自即日起可於台鐵局官網查詢。

以下為本次台鐵春節疏運重點：

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