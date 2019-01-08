　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

倒數廝殺！台鐵凌晨12點開搶「春節車票」　快手5秘訣殺出血路

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台鐵,搶票。（圖／記者曹悅華攝）

▲訂票達人公布台鐵搶票秘訣，你學起來了嗎？（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

搶票廝殺戰倒數！一年一度最可怕的春節訂票即將到來，共計12天、513列次加班車9日凌晨零時開搶，只要慢別人一秒，理想車票就可能瞬間秒殺。這回，《ETtoday新聞雲》記者訪問到一位圈內達人，提供5大訂票秘訣，想要在這場戰爭中殺出血路的你千萬要學起來！

1.切記用網路勝過電話

訂票達人表示，他所認識的東部民眾，過去習慣性都是使用電話訂票，而且訂票效率的確比網路要高得多。但是電話訂票必須要熟悉電話訂票流程，並且要熟記自己的起訖車站代碼（包含萬一訂票失敗的備用車站代碼），簡化很多語音確認流程，效率的確較網路要來得高。

2.分段訂票掌握「關鍵區間先訂」原則

訂票達人說明，分段訂票要掌握「關鍵區間先訂」原則，舉例來說，西部幹線的新竹到台中、東部幹線的宜蘭至花蓮區間，相對都是在分段訂票時比較難訂到車票的區間，因此如果一開始就要採取分段訂票的搶票策略，一定要優先把關鍵區間先訂好，然後再依據該時間去訂購後續銜接車票。

▲▼台鐵、高鐵跨年連續假期返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲達人提醒有跨線需求者建議以「取代性低的區間」優先訂位。（圖／記者屠惠剛攝）

3.有跨線需求者建議以「取代性低的區間」優先訂位

隨著北部地區的範圍越來越大，也越來越有東部民眾在板橋、桃園、新竹一帶生活，也因此返鄉時往往會出現「跨東西幹線」的訂票需求。訂票達人說，根據觀察顯示，台鐵跨線列車的配置座位數量相對只能佔據該列車的一小部分，因此如果真的有跨線需求，建議以取代性低的區間優先訂位，再依據訂位結果選擇高鐵或客運進行銜接。

4.可優先嘗試訂加班車

民眾如果要訂購尖峰期車票，訂票達人的確推薦也可以優先嘗試加班車的需求，不過他提醒，每一年加班車的型態都會有一些調整，如果是停站數量較少的加班車，的確訂購成功率較高，但是，如果是在尖峰時間的加班車，和尖峰時間提前約3到6小時的常態班次，未必常態班次的成功率會較低。

5.嘗試訂購速度較慢自強號列車

以台鐵東部幹線為例，訂票達人提到有速度較快的傾斜式列車、以及速度較慢的自強號列車，達人建議，第一時間未必要先搶傾斜式列車，可以先嘗試訂購速度較慢的自強號列車。待剩餘車票釋出之後，再嘗試看看是否有想要的傾斜式列車班次，訂妥後再釋放原本訂購的自強號列車。畢竟春節假期回家優先，搶到傾斜式列車未必能真正符合自己的時間需求。

▲火車進站,台鐵,台中站,區間車,月台（圖／記者季相儒攝）

▲達人建議訂購速度較慢的自強號列車。（圖／記者季相儒攝）

台鐵局提醒，108年春節連續假期車票自1月9日（星期三）0時起開放東部幹線列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）、1月10日（星期四）0時起開放西部幹線對號列車及1月11日（星期五）0時起開放實名制列車之網路、電話語音及超商訂票，民眾務必留意搶票時間。

另外台鐵局補充，除推出樹林=宜蘭=花蓮對號區間快車、7折紅眼列車、大專生69折等優惠，還有花東線8列次及南迴線2列次實名制班次、花蓮縣政府及台東縣政府各申請6列次返鄉及返工專車共計開行12列次等都是這次疏運重點，詳細列車班次及時刻自即日起可於台鐵局官網查詢。

以下為本次台鐵春節疏運重點：

▲台鐵春節疏運計畫。（圖／台鐵局提供）

※點圖放大

▲台鐵春節疏運計畫。（圖／台鐵局提供）

※點圖放大

▲台鐵春節疏運計畫。（圖／台鐵局提供）

※點圖放大

▲台鐵春節疏運計畫。（圖／台鐵局提供）

※點圖放大

▲台鐵春節疏運計畫。（圖／台鐵局提供）

※點圖放大

▲台鐵春節疏運計畫。（圖／台鐵局提供）

※點圖放大

ET快訊
妻狂砍丈夫36刀詐保！「毒死親女兒」騙百萬保險金
子瑜回台灣過年！「甜笑曬逆天長腿」現身小港機場
哈爾濱正妹背斜肩包「撐出兩顆超渾圓」　網：真是極品

關鍵字：台鐵,春節,搶票,快手

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

假日自由座爆滿！　高鐵曝「2搶位秘訣」：南港上車是聰明人

台鐵全新彩繪列車今首航！直擊「日本信濃車廂」奔馳西部幹線

狂賣1053萬個！台鐵便當銷售創歷年新高　網：便當管理局無誤

5年撞死2小孩...「頭慘破染鮮血」成駕駛夢魘　台鐵：盼3.7億圍籬救命

影／東北季風提早肆虐！北部明早「急凍↓6度」　有感降雨到週二

影／承諾又跳票！台鐵「新訂票系統」狂卡關　添9日春節搶票難度

影／消失10年黃蘿蔔回來了！新台鐵便當主打「回憶殺」　懷舊亮點一次看

影／搶票預備！台鐵春節加開513列次　離峰紅眼車7折、大專生6.9折

更新／鬧雙包！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票　網：莫名其妙

快訊／自強號北湖站發生死傷事故！屍塊彈飛西線　疑旅客跳月台

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

女兒煎餃全碳化！老爸憂嫁不出去　釣出全台人妻「暗黑照」：老公吃不死

倒數廝殺！台鐵凌晨12點開搶「春節車票」　快手5秘訣殺出血路

又有新航點！柬埔寨瀾湄航空試點台灣　10日首航「西哈努克」包機

豬價一度跌破70元大關　農委會：全國整體產銷、價格平穩

洗完2寶新衣驚呆！褲子破雙洞「一穿露2瓣屁股」　媽一掰笑傻…嘶聲魔翻

前方有空位！他越車加油挨罵「很急嗎」　網曝2大禮讓理由

金門防疫戰／一根香蕉過鹹水「忘記吃了」　婦人捧入關代價罰3000

假日自由座爆滿！　高鐵曝「2搶位秘訣」：南港上車是聰明人

桃園機場防疫現漏洞！　農委會：手提行李未經X光機

再傳資深機師猝逝外站！　工會要求長程航班改「4人派遣」

贊同不提「九二共識」　張善政：但小英應該要勇敢說出兩岸同屬一中

民眾批拿血汗錢補選弱勢　綠委：稅收超徵與受薪階級無關

張柏芝三胎「生父是周星馳」？　工作室出面回應了！

評／法律人徐國勇拚司改「解放警察」　關鍵要等政院協商

破除對大胃王的5大迷思！路路「一餐7公斤」吃到哪去了

圭賢狂粉「威脅、跟蹤」姊姊3年！　待產中也不放過...身心崩潰

趁亂得手2000萬台幣！賭場「自動服務機」故障　港女狂刷換籌碼

遷建墓園未事先告知墓主即動工　法官判公所要賠償

郭信良想回民進黨　謝龍介：沒有開除哪來重新入黨？

貓站長就職12周年致詞「喵～」　粉絲翻譯：放我下來！

白目老公惡整！老婆完全投入　網笑：還看得到明天的太陽？

生活熱門新聞

快訊／北捷板南線大塞爆！請14..

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」..

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破..

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇..

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「..

她祭100請人幫倒垃圾　結局超..

她浪叫迴盪社區　網：土地公鎮不..

大姑房租漲2萬　人妻搬走直接買..

他咬包子見5顆子孫袋！網：賺到..

客人訂10份早餐棄單　老闆淚等

女神級牙醫　自曝求學封閉面

重機雙人組台24線 「拎一袋」..

他問：逛Costco怎麼回本　..

她與公婆同住澡洗一半被關熱水　..

更多熱門

相關新聞

搶票預備！台鐵凌晨12點開賣春節車票

高鐵春節車票廝殺戰才剛告一段落，就要迎來台鐵購票殊死戰。台鐵局為因應108年春節連續假期疏運旅客需要，自31日起至2月11日止計12天，全線加開各級列車總計513列次，9日凌晨零時起開放搶票，不少網友擔心當機噩夢重演，萬一網路不給力只能跟完美時段說掰，對此台鐵直呼「系統準備好了」，要民眾放心。

搭火車買票　抱小孩媽逼讓座她傻眼

台東春節返家專車　春節前後共6列次

首航直擊！台鐵全新彩繪「信濃列車」

陸春運21日登場　40天估運30億人

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

阿信唱《勇氣》釣出梁靜茹回應！

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳53萬

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇「鬼壓床」

「道歉完繼續偷吃」渣男星座Top5

心好累！感情出現「8跡象」快分手

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

她祭100請人幫倒垃圾　結局超無解

國三女兒逃學溜回家　真相讓人不捨

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面