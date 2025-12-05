　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

若小紅書被封仍沒改善　卓榮泰：一年後擬直接封殺

▲▼小紅書。（圖／記者曾筠淇攝）

▲小紅書被主管機關裁定封鎖一年，行政院長卓榮泰表示，若持續未回應，可能直接阻斷。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者柯振中／綜合報導

小紅書因長期未回應政府要求並涉及詐騙，被主管機關裁定暫時封鎖一年。行政院長卓榮泰表示，平台近年衍生詐騙金額達新台幣2億元，且內容恐影響青少年身心發展，政府將在一年觀察期內等待平台提出法律或技術承諾，若仍不配合，不排除以科技手段直接阻斷。

根據《中央社》報導， 內政部指小紅書近兩年涉入1706件詐騙案，且對官方公文「已讀不回」，因此發布網路停止解析與限制接取命令，暫定一年。卓榮泰受訪時指出，Meta、Google、LINE等平台已在台落地並受納管，政府可要求其於期限內下架不實廣告，未配合則依法開罰，成效顯示「台灣是玩真的」。

卓榮泰談及 TikTok 時表示，雖然平台對政府要求有回應，但若未持續改善，仍不排除進一步措施，並請數發部持續掌握狀況。他強調，小紅書完全未落地，更不理會政府通知，相關詐騙累積高達2億元，且多個親子團體擔憂平台不當內容可能危及青少年發展。

針對封鎖期限設定為一年，卓榮泰說明，台灣是言論自由社會，對於同時涉及不當內容與詐騙的小紅書，由於無法直接處罰平台，只能透過阻斷降低其影響力，以期改變民眾使用習慣。至於若小紅書持續不回應，他表示下一步可能採取更強力的科技手段「直接斷掉」，但仍需視平台在一年內是否提出具體承諾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普版《國安戰略》8度提台灣！明講「不支持改變台海現狀」
水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪「入珠最大顆」：女生愛不釋手
李沛旭曬老婆火辣合照！　揪她身材1亮點：令人驕傲
快訊／好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」
快訊／聖石金業吸金詐騙董娘只是小咖　通緝犯哥操盤被裁定還監

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共軍又「聯合戰備警巡」擾台　19架次戰機逾越中線

全國測速器設備統計「落差709支」　警政署解釋：統計方式不同

若小紅書被封仍沒改善　卓榮泰：一年後擬直接封殺

快訊／藍委要修「助理費除罪化」　助理工會轟自肥：把國會蓋黑布

TikTok相對小紅書配合　卓榮泰：但若不改善也不能容忍

淡水挖管線停水4天民怨炸鍋　蘇巧慧提2方案：增設5萬噸配水池

谷立言與賴清德、蕭美琴年末餐敘　強調「美國對台承諾堅若磐石」

窒礙難行的法律不會因表決變可行　行政院：不會執行違法的法案

小紅書發生大量詐欺案仍未配合調查改善　行政院：支持內政部作為

立院再否決財劃法覆議案　民進黨：錯誤連連還要逼中央違法編預算

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

共軍又「聯合戰備警巡」擾台　19架次戰機逾越中線

全國測速器設備統計「落差709支」　警政署解釋：統計方式不同

若小紅書被封仍沒改善　卓榮泰：一年後擬直接封殺

快訊／藍委要修「助理費除罪化」　助理工會轟自肥：把國會蓋黑布

TikTok相對小紅書配合　卓榮泰：但若不改善也不能容忍

淡水挖管線停水4天民怨炸鍋　蘇巧慧提2方案：增設5萬噸配水池

谷立言與賴清德、蕭美琴年末餐敘　強調「美國對台承諾堅若磐石」

窒礙難行的法律不會因表決變可行　行政院：不會執行違法的法案

小紅書發生大量詐欺案仍未配合調查改善　行政院：支持內政部作為

立院再否決財劃法覆議案　民進黨：錯誤連連還要逼中央違法編預算

快訊／台南南區塑膠工廠深夜冒竄火舌濃煙　32車62人撲救火勢

「最美皇后」秦嵐新劇《亦舞之城》變身芭蕾女神　自律練出零贅肉體態

川普版《國安戰略》8度提台灣！明講「不支持改變台海現狀」

首創冒險故事x打造遊戲攻略　新北水利局防貪指引趣味出擊

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪「入珠最大顆」：女生愛不釋手

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手瑞士現蹤被捕獲...凍齡美成這樣！　

共軍又「聯合戰備警巡」擾台　19架次戰機逾越中線

泡進黃金湯、嚐當季萬里蟹　北海岸秋冬人氣路線大公開

全球小姐夫人台灣總部赴日參賽　會長李雅楹與周遊帶隊出征

大降溫要來了！強冷空氣直逼「大陸冷氣團」連凍4天　低溫探10度

【烈焰吞噬】台中公園旁「火燒車」　駕駛座1男葬身火海

政治熱門新聞

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

快訊／卓榮泰8連敗！　財劃法覆議案59：50遭否決

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

即／賴瑞隆兒涉校園霸凌　陳其邁要求公正調查

陳玉珍要修法「助理費除罪化」藍綠白助理全炸鍋　立法院付委審查

鯛魚排藥檢出大包！藍營怒轟高市府

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

初選民調賴瑞隆看好度41.3%排第一

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

數發部列「詐騙媒介」排行榜　小紅書沒入榜

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

更多熱門

相關新聞

TikTok相對小紅書配合　卓榮泰：但若不改善也不能容忍

TikTok相對小紅書配合　卓榮泰：但若不改善也不能容忍

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析或限制接取命令，引發各界討論。對此，行政院長卓榮泰今（5日）接受資深媒體人鄭弘儀專訪時說，小紅書完全不理會政府的任何要求，其平台上的詐騙金額也高達2億；而TikTok雖然相對配合，但也不能只回應卻不改善，會給他們更長的時間觀察，但若不改善也不能容忍。

等了快2年金孫終於回家　哭抱鹹粥嬤

等了快2年金孫終於回家　哭抱鹹粥嬤

小紅書被鎖　法律YTR曝「1類人」受影響最大

小紅書被鎖　法律YTR曝「1類人」受影響最大

有20萬粉！他喊同意「TikTok禁一禁」

有20萬粉！他喊同意「TikTok禁一禁」

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

關鍵字：

小紅書封鎖詐騙卓榮泰青少年

讀者迴響

熱門新聞

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

全台第3家「島語」12/29開幕

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手倒數返台開唱！

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面