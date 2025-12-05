若小紅書被封仍沒改善　卓榮泰：一年後擬直接封殺

▲小紅書被主管機關裁定封鎖一年，行政院長卓榮泰表示，若持續未回應，可能直接阻斷。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者柯振中／綜合報導

小紅書因長期未回應政府要求並涉及詐騙，被主管機關裁定暫時封鎖一年。行政院長卓榮泰表示，平台近年衍生詐騙金額達新台幣2億元，且內容恐影響青少年身心發展，政府將在一年觀察期內等待平台提出法律或技術承諾，若仍不配合，不排除以科技手段直接阻斷。

根據《中央社》報導， 內政部指小紅書近兩年涉入1706件詐騙案，且對官方公文「已讀不回」，因此發布網路停止解析與限制接取命令，暫定一年。卓榮泰受訪時指出，Meta、Google、LINE等平台已在台落地並受納管，政府可要求其於期限內下架不實廣告，未配合則依法開罰，成效顯示「台灣是玩真的」。

卓榮泰談及 TikTok 時表示，雖然平台對政府要求有回應，但若未持續改善，仍不排除進一步措施，並請數發部持續掌握狀況。他強調，小紅書完全未落地，更不理會政府通知，相關詐騙累積高達2億元，且多個親子團體擔憂平台不當內容可能危及青少年發展。

針對封鎖期限設定為一年，卓榮泰說明，台灣是言論自由社會，對於同時涉及不當內容與詐騙的小紅書，由於無法直接處罰平台，只能透過阻斷降低其影響力，以期改變民眾使用習慣。至於若小紅書持續不回應，他表示下一步可能採取更強力的科技手段「直接斷掉」，但仍需視平台在一年內是否提出具體承諾。