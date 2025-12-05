快訊／聖石金業吸金詐騙董娘只是小咖　通緝犯哥操盤被裁定還監

▲北檢追查發現，聖石金業董事長邱嬿妤的胞兄邱薡宬才是主謀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、葉品辰／台北報導

知名金業公司「聖石金業」涉嫌以虛偽黃金投資契約吸金詐騙，檢警擴大追查後發現，真正幕後主謀並非董事長邱嬿妤，而是她的胞兄、曾遭通緝的邱薡宬。檢方昨(4)日提訊後，認定邱薡宬涉犯銀行法重罪，深夜向法院聲請羈押禁見，法院今(5)日上午召開羈押庭後，裁定還監，仍可正常會客接見。

檢警調查，聖石金業對外宣稱可用市價5至12％折扣購買黃金，由公司代為保管一年後再領回現貨，吸引大量投資人上門，卻有人屆期後既拿不到現金，也無法取回黃金，憤而報警。專案小組認定該公司涉嫌以不實契約詐騙吸金，1日大規模動員上百名警力，搜索全台50多處門市，並拘提邱嬿妤及30多名業務幹部到案，邱嬿妤3日以500萬元交保，並配戴電子腳鐐。

檢警進一步追查發現，邱嬿妤的哥哥邱薡宬才是聖石金業實際負責人，他過去曾未經金管會許可經營黃金期貨槓桿交易，一審遭判刑1年2個月並一度被通緝，直到今年9月才落網。檢方懷疑邱薡宬在入監前緊急將公司交由妹妹接手，實則仍在幕後操控吸金，因此昨日自北監提訊後，依涉犯銀行法重罪，且有串供、滅證之虞聲請羈押。

台北地方法院5日上午8時召開羈押庭，經過數小時審理後，認為邱薡宬無羈押禁見必要，由於邱薡宬另涉有案件仍在監服刑，因此裁定還監，後續交由刑事局送回北監，仍可正常會客接見。