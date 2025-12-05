　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市攔下1.1萬公斤「農藥超標蔬果」！台灣人最愛3品項全中招

▲北市查出107件農藥超標。（圖／台北市市場處）

▲北市查出107件農藥超標。（圖／台北市市場處，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台北市市場處公布 10 月批發市場蔬果農藥殘留抽驗最新結果，共抽驗 1,150 件蔬果產品，其中 107 件不符規定，主要集中在台灣民眾常食用的辣椒、芥藍菜及菜豆。所有違規蔬果已全數攔截、禁止流入市場，並完成報廢銷毀，總重量達 11,158 公斤，相當於 11 公噸「問題蔬菜」被阻擋在市面之外。

台北市第一、二果菜批發市場由台北農產公司管理。為確保食安，北農每日在拍賣前就會對進場蔬果進行農藥殘留抽驗，一旦檢驗不合格，該批貨立即禁止交易，並同步暫停該供應商當日同品項蔬果拍賣；後續若複驗仍不合格，將報廢銷毀並依規定停止其供應資格。

▲北市查出107件農藥超標。（圖／台北市市場處）

市場處指出，為防堵毒菜流入市面，每年補助北農購置檢驗耗材，檢驗量能可達 1.3 萬件；針對曾出現過超標紀錄的高風險品項，更會加強抽驗，並將不合格資訊回饋至農政單位及產地主管機關，以進行源頭用藥輔導。此次超標最多的品項為辣椒，主要檢出未登記或超標使用的待克利、益達胺與百克敏等藥劑。

市府表示，近期部分產地受到炭疽病、薊馬等病蟲害影響，可能導致農民難以掌握安全採收期而造成殘留超標，未來將持續監督北農落實抽驗作業，確保民眾買到安全無虞的生鮮蔬果，也呼籲消費者選購標章農產品並確實清洗，以降低農藥殘留風險。

▲北市查出107件農藥超標。（圖／台北市市場處）

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

川普版《國安戰略》8度提台灣！明講「不支持改變台海現狀」
水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪「入珠最大顆」：女生愛不釋手
李沛旭曬老婆火辣合照！　揪她身材1亮點：令人驕傲
快訊／好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」
快訊／聖石金業吸金詐騙董娘只是小咖　通緝犯哥操盤被裁定還監

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

農藥殘留食安台北批發市場蔬果檢驗北農

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

