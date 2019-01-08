搭火車買票...「抱小孩媽」要求讓座還碎念！她傻眼：我要站整天

▲網友搭火車買票，卻遇到抱小孩的媽媽要求讓位。（圖／示意圖非當事人／記者屠惠剛攝）

網搜小組／綜合報導

大眾交通工具上的讓座時常惹出紛爭，一名網友就在臉書社團「爆廢公社」中PO文提到，她自己掏錢買了火車票，卻被一名帶小孩的媽媽要求讓位，讓他覺得非常不爽，更說自己「不想成為台灣最美風景」，但許多網友力挺，認為有需要的人就該自己提早買票，而不是拿孩子來當作要求別人讓位的籌碼。



網友在「爆廢公社」PO文提到，他搭乘台鐵，上車後發現自己的位子有人做，於是她告訴對方「不好意思這是我買的位置請您讓坐，謝謝。」結果對方出示車票，發現是同一個位子，仔細一看才發現，對方的車票上寫著「中壢以後無座」，也就是說現在那個位子已經屬於原PO。

沒想到坐在位子上的小姐告訴原PO，「我只到新竹而已你幫忙一下好嗎，不好意思」，還抱著女兒並露出無辜眼神，但是原PO對於這個回答感到很不舒服，雖然從中壢站到新竹，不過近半小時而已，「但我今天要站一整天，我還是把她趕起來，她嘀咕我連這種忙都不肯幫」。她也提到，「臺灣最美的風景是人，我他媽不想成為這種風景的一部分」。

這個事件再度掀起網友對於該不該讓座的討論，但大部分的人都支持原PO其實不需要讓位，「讓座不是義務」、「不用當什麼最美的風景」、「你沒錯，是我也會趕他起來，位置我買的，憑什麼要我委屈自己」、「這媽真是最差身教」、「有困難應該找車長尋求幫助，而不是理所當然坐著別人的位子」。

況且在這個案例裡面，這名媽媽其實已經知道自己的票只有到中壢了，還要求別人把位子給她，讓網友無法接受，「不知道座位只有到中壢的就算了，這種明知沒有還裝傻的一定趕」、「 感覺不少人仗著自己有小孩會要別人讓座」、「帶小孩不是無敵好嗎？這麼想要有位子，早點買不能嗎」、「不知道座位只到中壢，純屬裝死」。

▼網友在台鐵上遇到要求讓座的媽媽。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）