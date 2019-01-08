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前方有空位！他越車加油挨罵「很急嗎」　網曝2大禮讓理由

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▲▼汽油,油價,漲價,加油站,凍漲,中油。（圖／記者姜國輝攝）

▲加油站。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／綜合報導

根據不同油箱大小，每個人需要的油量也會不同，加油時間的長短自然也會不一樣，但是如果前車加完駛離，後車還停著，身為「第3輛車」到底該不該越過後車去加油，還是應該多等一些時間，等那輛車開走再往前呢？一位網友日前就遇到這樣的狀況，還因此產生了不愉快的經驗，因此上網徵詢網友意見。

有位網友日前在Dcard表示，「假如你們到加油站自助加油，前車加完油已經開走了，後車還在加，你們會等後車加完開走在開到前面嗎？」他表示自己就遇到這樣的狀況，當時他們沒有多想，直接越過後車，替補前面的位子開始加油，沒想到對方竟開始狂按喇叭，疑似在表達不滿。

隨後後車車主加完油後，便直接開到他們旁邊、搖下車窗開始破口大罵，「你們是很急嗎？不用等我們走了你們再加油嗎？」原po表明自己並沒有插隊，前車離開當然趕快補位，但是對方還是堅持質問「你們很急嗎？不用排隊嗎？」讓原po不解是否真的有這麼嚴重。

▲▼加油站。（圖／記者何雨忠攝）

▲工作人員有時會指揮越過其他車到空位加油。（圖／本報資料照）

原po表示，平時加油的時候，前方如果有空位，就算還有車還正在加油，員工也會指揮停到前面，但是自助加油就沒有人在指揮，因此詢問網友遇到相同狀況都怎麼做。

網友表示，「位置那麼大，為什麼要等他，又不是搶他的」、「那他上廁所是不是也等一排小便斗都沒人才去上」、「當然是直接往前補，沒被罵過欸」、「可能後車的駕駛開車技術不好吧！怕你開在他前面，他加完油會出不來」、「加油是有劃位是不是」。

不過有多年開車經驗的網友表示這是禮貌，同時也是安全的考量，「建議沒有排很長或是沒有敢時間就讓，你方便進去，他方便出來」、「你進去的時候他可能剛好要出來，然後沒注意就撞到了」、「我覺得等一下比較好，但是也沒必要罵人」。還有加油站員工路過表示，「每次上班看那極少部分的人往前插，心裡都無限白眼，其實沒有快幾分鐘」。

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