縱火燒國民黨部「因為心情不好」　又偷胞兄健保卡判刑

▲蔡男不僅縱火燒國民黨部未遂，又盜取親哥哥的健保卡，偽造簽名看診。（圖／資料照／記者邱中岳攝）

記者楊佩琪／台北報導

台北市43歲男子蔡偉雄2018年6月間，持裝滿汽油的寶特瓶，跑到國民黨中央黨部縱火，所幸為保全及時阻止，僅一樓大廳地毯燒毀，蔡男因此遭到起訴。不過檢調也查出，蔡男盜用親哥哥的健保卡、偽造簽名看病，台北地方法院依偽造文書、放火燒燬現有人所在之建築物等罪，分別判處3個月、1年10個月有期徒刑，全案可上訴。

2018年5月31日凌晨，蔡男先是拿著寶特瓶，到台北市松山區一加油站購買約1.5公升汽油，隨後騎乘機車前往位在八德路上的國民黨中央黨部大樓。一進大門，蔡男大喊「不要多管閒事」，接著當保全面前將汽油潑灑地毯上，保全上前阻擋，但蔡男已點燃打火機燒地毯，所幸保全及時撲滅火勢，另一保全通知警方，並阻擋蔡男離開，警方將蔡男帶回警局，訊後依公共危險等罪疑送法辦。

偵訊時，蔡男供稱「國家政策」害他失業，又說「國民黨迫害我」、「害我沒工作」等話，警方聯繫蔡男的哥哥，得知蔡男因長期施用毒品，精神狀況不穩定，且與家人失和，早被家人放棄。

而蔡男則供稱，因為心情不好犯案，也曾到身心科就診，但審理期間，精神鑑定報告結果，認為蔡男有行為偏差狀況，對於毒品、盜用健保卡、前科紀錄等問題避重就輕，也知道要偽造簽名使用健保卡、規避查核，顯示並未因精神問題導致辨識能力不足情況，也無妄想、幻聽等，但因長期施用毒品、酒精，有反社會人格，無法控制衝動。

法官認為，蔡男在縱火前，還知道要保全人員離開，盜用健保卡部分，蔡男知道這樣的行為不對，也知道不應該縱火，不符合減刑條件，因此偽造文書部分，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，又放火燒毀現有人所在之建築物未遂，因為累犯，處有期徒刑1年10個月，全案可上訴。

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