讓座給母女！1歲女童「甜笑吐8字」電爆　台大妹傻愣：讓位不一定有好報

▲小女童天真回應，讓陌生哥哥心都碎了。圖為公車博愛座，示意圖與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

「沒有關係只是個孩子嘛......」一名網友特地北上找台大女同學吃飯，搭北捷時看見一名抱著1歲多女兒的媽媽上車，他敢趕緊起身讓位，喜愛小孩的他還露出寵溺笑容逗弄，沒想到遭到女童回應「哥哥好醜」，讓他笑容瞬間收起沉默，讓身旁的台大朋友笑噴說「讓位不一定會有好報。」

台大女學生在《Dcard》回憶趣事寫道，雖然捷運早上時段人潮不多，但座位幾乎都已坐滿了，她與朋友卻很幸運地有位置坐，「在某一站上來了一個抱著小孩的媽媽，我朋友立刻就站起來請那位媽媽入座，媽媽表示『謝謝』後抱著她的小孩坐了下來。」

▲原PO認為，讓位是一種美德，但不是理所當然。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

趴在媽媽懷裡的小女孩非常活潑，不斷轉著小腦袋來回看著坐在身旁的原PO與朋友，還露出新奇的眼神看著，超可愛的萌樣瞬間擄獲了她們兩人的心。

由於原PO朋友超級喜歡小孩，便對著小女孩擠眉弄眼，並露出無限寵溺的笑容看著，想要跟女童有多一點的互動。但女孩也不是省油的燈，露出天真無邪的笑容說「啊！哥哥！哥哥！哥哥...醜!」雖然只有短短8字，但已擊碎原PO朋友的內心，在一旁的原PO則是笑到不能自制。

▲在上下班時段，空位幾乎不太可能有。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

當下，媽媽立刻道歉「不好意思」，朋友也默默回應說「沒有關係只是個孩子嘛...」，化解兩方的尷尬；遭受女童打擊的他表面看起來沒事，但是眼眶已含著淚，下車後也變得很沈默，似乎被打擊很大。

原PO透露，其實她可以理解這心情，因為朋友在剛見面時就跟她抒發心情說，「被家裡一歲多的小侄女說醜」，沒想到又被路人妹妹這樣講，「個人覺得朋友不醜，頂多就是看起來很兇，我只能安慰他沒那麼嚴重啦，就只是小孩子童言無忌只是巧合啦，可是他還是悶悶不樂的樣子，我已經求不到他心裡的陰影面積了。」

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