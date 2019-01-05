　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

讓座給母女！1歲女童「甜笑吐8字」電爆　台大妹傻愣：讓位不一定有好報

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲大眾運輸,公車,讓座,博愛座,媽媽抱幼童▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲小女童天真回應，讓陌生哥哥心都碎了。圖為公車博愛座，示意圖與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

「沒有關係只是個孩子嘛......」一名網友特地北上找台大女同學吃飯，搭北捷時看見一名抱著1歲多女兒的媽媽上車，他敢趕緊起身讓位，喜愛小孩的他還露出寵溺笑容逗弄，沒想到遭到女童回應「哥哥好醜」，讓他笑容瞬間收起沉默，讓身旁的台大朋友笑噴說「讓位不一定會有好報。」

台大女學生在《Dcard》回憶趣事寫道，雖然捷運早上時段人潮不多，但座位幾乎都已坐滿了，她與朋友卻很幸運地有位置坐，「在某一站上來了一個抱著小孩的媽媽，我朋友立刻就站起來請那位媽媽入座，媽媽表示『謝謝』後抱著她的小孩坐了下來。」

▲博愛座（圖／記者季相儒攝）

▲原PO認為，讓位是一種美德，但不是理所當然。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

趴在媽媽懷裡的小女孩非常活潑，不斷轉著小腦袋來回看著坐在身旁的原PO與朋友，還露出新奇的眼神看著，超可愛的萌樣瞬間擄獲了她們兩人的心。

由於原PO朋友超級喜歡小孩，便對著小女孩擠眉弄眼，並露出無限寵溺的笑容看著，想要跟女童有多一點的互動。但女孩也不是省油的燈，露出天真無邪的笑容說「啊！哥哥！哥哥！哥哥...醜!」雖然只有短短8字，但已擊碎原PO朋友的內心，在一旁的原PO則是笑到不能自制。

▲▼台北捷運,文湖線,捷運,車廂,乘客,通勤族（圖／記者季相儒攝）。

▲在上下班時段，空位幾乎不太可能有。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

當下，媽媽立刻道歉「不好意思」，朋友也默默回應說「沒有關係只是個孩子嘛...」，化解兩方的尷尬；遭受女童打擊的他表面看起來沒事，但是眼眶已含著淚，下車後也變得很沈默，似乎被打擊很大。

原PO透露，其實她可以理解這心情，因為朋友在剛見面時就跟她抒發心情說，「被家裡一歲多的小侄女說醜」，沒想到又被路人妹妹這樣講，「個人覺得朋友不醜，頂多就是看起來很兇，我只能安慰他沒那麼嚴重啦，就只是小孩子童言無忌只是巧合啦，可是他還是悶悶不樂的樣子，我已經求不到他心裡的陰影面積了。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
獨／921救難英雄疑外遇惹殺機　埋屍公墓「頭七」喊冤
高嘉瑜登時尚雜誌！揭密「綁公主頭彌補童年遺憾」
五月天演唱會黃瀞瑩坐台下！點唱「骨灰級神曲」阿信傻了

關鍵字：捷運,大眾運輸,台大,Dcard

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

螞蟻大軍入侵冰糖「黑點鑽上鑽下」！上千網友獻計…最強驅趕法曝光

更生人的燈塔！前四海幫堂主陳興餘器官衰竭過世　享壽60歲

賀成交！取車「30分鐘就拋錨」他卡高速公路上崩潰　車商嗆完秒神隱

影／么八洞洞成功嶺收假！他高鐵上腿麻「新烏日→板橋」崩潰　網全笑翻

國二姪女外宿報平安　他曬對話記錄「單純舉動」笑翻網

她窗台見「整棟違建透天鳥巢」　2千網笑翻：之後會蓋101

超稀有婆婆！邀她春假飛大馬還「幫付機票錢」　寵媳婦暖舉感動萬人：太甜了

PTT中獎！他留個資沒下文　苦等3年樓主曝真相...網笑歪：真．笨板人

強制員工放假！　486先生「勞逸要結合」：年假一律休完否則減薪

讓座給母女！1歲女童「甜笑吐8字」電爆　台大妹傻愣：讓位不一定有好報

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

邵翔「我會一直陪著你」　一句話收服小蠻穩交5年

藝術阿柴揮毫似大師等級　抽象畫一幅能賣1000元！

讓座給母女！1歲女童「甜笑吐8字」電爆　台大妹傻愣：讓位不一定有好報

2020拿柯文哲當假想敵？朱立倫：網路聲量不是只有柯市長

交往到結婚9年了！陳乃榮爆：從沒看過琳恩OO

趙怡翔外派美國任政治組長　外交部：適才適所沒有酬庸

高屏澎東血液庫連發「捐血著急令」！　目前血液庫存僅剩4天

「連根狗毛都沒有」檢疫犬下班　小港機場防護力剩8成

六年來最冷12月！大立光營收32.27億元　近9個月新低

哈紹吉案沙國5嫌成替死鬼？美方不採信、聯合國批調查不公

范瑋琪3個超簡單小撇步　換季肌膚不鬧脾氣

獨／921救難英雄疑陷「粉紅死劫」　埋屍公墓「頭七」顯靈喊冤

羅斯不愛推銷自己拿高票好驚訝　明星賽週末想去渡假

新奇熱門新聞

台大妹讓座給母女！遭8字電爆傻..

巴黎男女路邊嘿咻　被拍繼續動作

婚攝狂拍伴娘雪乳！肥新娘怒告

嫩媽自拍乳汁狂射鏡子　網：我來

台男薪水低還嫖妓　蘇美突破盲點

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3..

娶越南新娘被笑？其實有3大好處

縱慾無法出賽　LOL主將再發文

台中夜店廁所白人戰台女影片瘋傳

無限性愛島曝光　男客激戰16女

情侶佛寺內脫衣愛撫　58秒影片..

爽擠連線7顆衛星粉刺！網重看3..

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

億元風神現國道！大家猜車主是他

更多熱門

相關新聞

「擋管」敗訴　吳瑞北重申已提訴願

教育部勉予准聘中研院院士管中閔為台灣大學校長，身為台大校長候選人的台大電機系教授吳瑞北向法院提假處分，但法院4日裁定駁回。對此，吳瑞北今（5日）天在臉書發文指出，法院未實質審理，還在裁定書中說因聲請人未提訴願，但自己早就提行政訴願，是明顯錯漏裁判。

郭大維：台大仍需要一段時間平靜

破天荒！台大公告要醫護「血省著用」

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷尬

阿嬤託夢：眼一直進水　結局讓網哭了

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

前四海幫堂主陳興餘過世　後事從簡

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

女生票選「最討厭男生3大髮型」

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

19日補班年初四　不是本來就放？

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！真的像子瑜

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主找到了

菜販為了塑膠袋推倒老翁害摔死！

別懷疑！男友做6件小事＝真的愛妳

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

東北季風提早肆虐！北部明驟降6度＋下雨

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面