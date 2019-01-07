快訊／廖小弟埋屍案　母親深色衣褲蒙面裝扮　深夜現身派出所簽到

▲自稱親兒病故埋屍的廖姓婦人，以蒙面穿著進入派出所簽到，過程不發一語快速離開。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近期令人聞之聳動的台北市士林區廖姓婦人埋親兒屍體案件，廖小弟行蹤迄今下落不明。但最新消息今天7日晚間10時許，廖姓婦人首度被媒體捕捉到現身士林警分局後港派出所報到，廖婦神情警張過程不發一語，急急忙忙躲避媒體拍攝，面對在場媒體詢問她：「妳把兒子埋去哪裡？」等問題都沉默不語，看起來相當害怕媒體的廖姓婦人在派出所值班台簽完到就快速離開。

廖女為躲避媒體拍攝訪問，全身穿著全套深色衣褲、頭戴安全帽和口罩，若不仔細看很容易誤認是郵差。廖女以蒙面裝扮趕來派出所簽到顯然有心防備媒體拍攝。

▲廖婦親兒失蹤宛若人間蒸發，檢察官裁定她每天須向派出所報到。（圖／記者張君豪攝）

廖姓婦人為躲避媒體拍攝，到派出所時深川墨綠色長袖外套和長褲，頭戴半罩式安全帽跟口罩，完全讓人看不到面容和神情，顯然有備而來，她在派出所停留不到一分鐘就快速離開。警方看到她身穿深色全包衣褲外加安全帽口罩，第一時間還誤以為是郵差：「哇！說真的不詢問她身分，根本不知道她是誰？」

廖姓婦人7日深夜蒙面裝扮自行騎機車到分局簽到，進出派出所完成簽到程序過程不到1分鐘。廖女不發一語快閃跑出派出所，跨上機車快速駛離，面對媒體詢問全然不回應。

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