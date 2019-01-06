獨／孩子病故埋屍？查無就醫紀錄！北市男童失蹤案四大疑點

▲廖婦親兒失蹤宛如人間蒸發，檢察官裁定她每天須向派出所報到。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

台北市士林區一入學屆齡廖姓男童昨晚遭北市教育局人員揭露失蹤多年下落不明，廖小弟生母去年12月遭警拘提驚爆：「兒子1歲多就生病死掉，已把他埋在公墓」檢警成立專案小組深入調查，並請健保局提供廖小弟相關就醫紀錄，專案小組發現現年9歲的廖小弟，出生迄今健保卡上只有一筆接生觀察的就醫紀錄，且違背正常母親若親兒生病一定會救醫治療的常情，案情仍有諸多疑點有待檢警續追。

台北市警方表示，本案18年9月經男童外公向轄區派出所報案後，因廖婦行方不明，直到去年12月廖婦返回士林區住處，警方獲報緊急聲請拘票逮捕廖婦到案說明，廖婦驚爆兒子早在11年8月因病身亡，她不知如何處理才把親兒屍體搬到動物園後山掩埋、但後來廖女又改口把屍體埋在富德公墓、六張犁郊山、新店山區，且完全交代不出細節，警方依規定只能先將她以遺棄罪嫌移送地檢署偵辦，之後廖女獲交保，限制住居每天都到派出所簽名報到。

▲富德公墓。（圖／翻攝Google Map）

警方指出，由於廖女說法再三反覆，前後講出四個丟棄掩埋親兒屍體的地點，雖然警方派出人力搜山但無所獲，且警方曾登門搜索廖女、男童外公住處，並未發現圓鍬等挖掘工具，加上廖女家屬中低收入戶，幾乎跟外界沒有聯絡。廖女曾一度改口說將親兒交給友人託養，但警方查證關係人，對方卻說廖女說話顛三倒四，甚至直斥廖婦是神經病。

但警方表示，根據警員查訪過濾，發現廖女並未領有身心障礙手冊或精神疾病就醫病史，也無任何前科素行。雖然廖女始終對親兒下落交代不清導致案情膠著，但專安小組指出，本案過濾所有關係人、親屬，發現有下列四個疑點。

第一、檢警研判小孩失蹤死亡可能性非常高，因為廖婦家庭背景貧寒，如果是將小孩長期託付親友照顧，需支付龐大撫養經費，加上廖婦幾無朋友，也甚少和親人聯絡，小孩卻憑空消失多年而毫無音訊和關係人、金流證據，專案小組目前研判確定小孩身亡，但仍需追查埋屍地點。

第二、檢警認為廖婦孤僻中低收階層的性格、背景，應無知識力和交通工具獨力完成載屍赴郊山掩埋的做案能力，檢警目前仍在清查有無共犯參與棄屍掩埋案。包含廖婦家屬、廖女前男友都否認涉案，但因廖女供稱小孩死亡迄今超過8年，當時的監視器、車行軌跡或通聯記錄都已經很難回溯追查。

▲富德公墓。（圖／翻攝Google Map）

第三、廖婦向檢警供稱小孩因生病死亡，不知怎麼處理才會荒山埋屍。但專案小組曾向健保局調閱廖姓男童出生後的健保就醫紀錄，發現失蹤的廖小弟從出生迄今只有一筆健保就醫紀錄，就是他出生的醫院接生紀錄。廖婦聲稱小孩生病卻從未送醫治療，這點也讓檢警難以置信。

第四、檢警發現廖婦雖無精神病就醫紀錄，卻發現她到案前後說詞反覆不一，導致案發迄今小孩人間蒸發，檢警研判可能廖婦埋屍年代久遠、記憶錯置導致無法講出正確藏屍地點，也有可能她精神狀態異常或刻意隱瞞，未來檢方不排除對她進行精神鑑定、測謊等措施以追真相。