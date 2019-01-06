　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

獨／孩子病故埋屍？查無就醫紀錄！北市男童失蹤案四大疑點

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼廖婦親兒失蹤宛若人間蒸發，檢察官裁定她每天須向派出所報到。（圖／記者張君豪攝）

▲廖婦親兒失蹤宛如人間蒸發，檢察官裁定她每天須向派出所報到。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

台北市士林區一入學屆齡廖姓男童昨晚遭北市教育局人員揭露失蹤多年下落不明，廖小弟生母去年12月遭警拘提驚爆：「兒子1歲多就生病死掉，已把他埋在公墓」檢警成立專案小組深入調查，並請健保局提供廖小弟相關就醫紀錄，專案小組發現現年9歲的廖小弟，出生迄今健保卡上只有一筆接生觀察的就醫紀錄，且違背正常母親若親兒生病一定會救醫治療的常情，案情仍有諸多疑點有待檢警續追。

台北市警方表示，本案18年9月經男童外公向轄區派出所報案後，因廖婦行方不明，直到去年12月廖婦返回士林區住處，警方獲報緊急聲請拘票逮捕廖婦到案說明，廖婦驚爆兒子早在11年8月因病身亡，她不知如何處理才把親兒屍體搬到動物園後山掩埋、但後來廖女又改口把屍體埋在富德公墓、六張犁郊山、新店山區，且完全交代不出細節，警方依規定只能先將她以遺棄罪嫌移送地檢署偵辦，之後廖女獲交保，限制住居每天都到派出所簽名報到。

▲▼富德公墓。（圖／翻攝Google Map）

▲富德公墓。（圖／翻攝Google Map）

警方指出，由於廖女說法再三反覆，前後講出四個丟棄掩埋親兒屍體的地點，雖然警方派出人力搜山但無所獲，且警方曾登門搜索廖女、男童外公住處，並未發現圓鍬等挖掘工具，加上廖女家屬中低收入戶，幾乎跟外界沒有聯絡。廖女曾一度改口說將親兒交給友人託養，但警方查證關係人，對方卻說廖女說話顛三倒四，甚至直斥廖婦是神經病。

但警方表示，根據警員查訪過濾，發現廖女並未領有身心障礙手冊或精神疾病就醫病史，也無任何前科素行。雖然廖女始終對親兒下落交代不清導致案情膠著，但專安小組指出，本案過濾所有關係人、親屬，發現有下列四個疑點。

第一、檢警研判小孩失蹤死亡可能性非常高，因為廖婦家庭背景貧寒，如果是將小孩長期託付親友照顧，需支付龐大撫養經費，加上廖婦幾無朋友，也甚少和親人聯絡，小孩卻憑空消失多年而毫無音訊和關係人、金流證據，專案小組目前研判確定小孩身亡，但仍需追查埋屍地點。

第二、檢警認為廖婦孤僻中低收階層的性格、背景，應無知識力和交通工具獨力完成載屍赴郊山掩埋的做案能力，檢警目前仍在清查有無共犯參與棄屍掩埋案。包含廖婦家屬、廖女前男友都否認涉案，但因廖女供稱小孩死亡迄今超過8年，當時的監視器、車行軌跡或通聯記錄都已經很難回溯追查。

▲▼富德公墓。（圖／翻攝Google Map）

▲富德公墓。（圖／翻攝Google Map）

第三、廖婦向檢警供稱小孩因生病死亡，不知怎麼處理才會荒山埋屍。但專案小組曾向健保局調閱廖姓男童出生後的健保就醫紀錄，發現失蹤的廖小弟從出生迄今只有一筆健保就醫紀錄，就是他出生的醫院接生紀錄。廖婦聲稱小孩生病卻從未送醫治療，這點也讓檢警難以置信。

第四、檢警發現廖婦雖無精神病就醫紀錄，卻發現她到案前後說詞反覆不一，導致案發迄今小孩人間蒸發，檢警研判可能廖婦埋屍年代久遠、記憶錯置導致無法講出正確藏屍地點，也有可能她精神狀態異常或刻意隱瞞，未來檢方不排除對她進行精神鑑定、測謊等措施以追真相。

ET快訊
蔡依林現身男生表情全變！蔡阿嘎曝後台互動：好香
理科先生送「皰疹娃娃」沒人懂！只有太太看出是性暗示

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／抓到了！救難隊員遭埋屍　小三「同居人」下狠手：埋伏勒斃

金門防疫戰／禁運令讓金一燒餅伴手禮掛0　永春廣東粥不用排隊

「小考63分」安親班老師叫小四女自打巴掌200下　母怒提告

路祭有拜有保佑？！　139線摔車「神樹擋煞」撿回一命

相差40歲！檳榔攤老闆「強壓女員工」性侵　賤嘴宣揚：她有病

獨／高雄觀光「海外版」找前主播　北一女儀隊「校園十大美女」

「冰冰」很好！韓國瑜：大陸有范冰冰和李冰冰，我家還有韓冰

娃娃機店外有鬼祟男　老闆尾隨...直擊他撬別家店的兌幣機

影／嫌「唱太難聽」台下猛噓起衝突　惡煞持斧頭堵人猛砍

藝人高慧君iPhone8遺失...資料險外洩　警2小時神速找回

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

張若凡《走了嗎》迎戰Gail 　蕭敬騰高評價：被深深的打動

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

921救難英雄難逃「粉紅死劫」？！　遭擄埋屍公墓...群蠅飛舞發惡臭

娃娃機店外有鬼祟男　老闆尾隨...直擊他撬別家店的兌幣機

影／嫌「唱太難聽」台下猛噓起衝突　惡煞持斧頭堵人猛砍

藝人高慧君iPhone8遺失...資料險外洩　警2小時神速找回

單車擦撞機車騎士倒地亡　遺言「撞我的是」...肇逃男曝光

黑白學士照「抓肉工程」高掛台中路口　網疑惑：馬殺雞？

酒後鬥毆亮槍仍遭打爆滿身血　衰男辯：自己跌倒的

以為交到D奶空姐「長榮隋棠」！台大醫師匯20萬　結果讓他心碎

中山高轎車衝邊坡撞倒警示桿翻覆　男駕駛壓車底喪命

尾牙強掀女同事衣　醉男害「小可愛」外露：今天很辣！

千隻飛鳥曝屍田間！保育環頸雉也遭毒手　台東無毒小農痛心

對抗非洲豬瘟　鄭文燦：和獸醫師合作建立人道畜牧產業　

600Mbps網速＋視訊延時僅「1毫秒」　陸首個「5G地鐵站」成都開通

42萬人無薪工作、3800萬個低收入戶挨餓　從數字看聯邦政府關閉

IBM顧問接班全台最大玻璃廠　月月到大陸市調　搶攻愛美商機

川普撤軍釀五角大廈離職潮　參謀長斯維尼請辭「1個月失3高官」

半年內瘦19公斤！他遵循「減肥3大原則」....每天喝5杯綠茶

曖昧男驚喜幫慶生　閨蜜「躲廁所5分鐘」她抓包說謊！

爵士米歇爾22秒跳投粉碎活塞　生涯8次25+直追史塔克頓

帽子、太陽眼鏡帶了嗎？冬季出國打包行李常見6錯誤

SBL／台籃最強射手是他　呂政儒生涯第800顆三分球達標

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

社會熱門新聞

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性..

影／「救難隊員埋屍案」　嫌犯落..

索命四步曲　救難英雄曾被帶到公..

嘉義自小客撞電桿　4乘客全拋飛

救災英雄埋屍公墓　疑三角戀被殺

7歲童蒸發！警百頃公墓尋屍撲空

Makiyo保養品　被檢舉含大..

「小考63分」安親班老師叫小四..

7歲童離奇失蹤 母驚爆：早埋..

老頭幫丫頭殺恐怖情人後逃亡　判..

菜販為了塑膠袋推倒老翁害摔死！

921救難英雄遭埋屍　生前臉書..

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　..

樹林綑綁母女　老闆聲押移工5萬..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇壞

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭灌爆

正妹機場被開包！海關見棒狀物笑了

搭機睡死…隔壁郁方見她驚醒秒叫空姐

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性侵

320kg肥宅只能靠爸養：想吃到死

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

鹿谷1歲萌石虎曝光　半年偷吃54隻雞被逮

理科太太曝未婚懷孕老公第一反應

男跳1600度煉鋼爐！當場熔化慘死

更多

最夯影音

更多

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面