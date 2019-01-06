史上最大落跑團　移民署追回3分之1脫團越南客

▲移民署國境事務大隊大隊長陳建成以中越雙語，呼籲越南觀宏團脫團者快自行到案。（圖／移民署提供）

記者張君豪／台北報導

移民署新任署長邱豐光甫上任，就面臨越籍觀光客來台史上最大脫團潛逃事件。經移民署和警政署共組專案小組聯合追查，加上懸賞提供逃逸觀光客線索者獎金，移民署在查緝手段上轉趨靈活，也間接呈現在查緝數字上。根據移民署最新統計結果，觀宏專案來台逃脫觀光客6日晚間移民署已追回45人，該團脫團滯台人數目前降低到103人，目前已緝捕尋回約3分之1的脫團人數。

移民署表示，統計到今天下午5點為止，包含警方追緝越南觀光團潛逃旅客目前已帶回包含男性26人、女性19人，總共已累計45人到案。

▲移民署出動所有外勤隊幹員，昨天在彰化、新竹等地逮捕3名越南籍脫團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

其中有22人是看到新聞或者發現同伴被帶回因素主動向移民署、警方到案說明，另外在中南部各地可能有收容違法外籍勞工的人力仲介公司、工廠移民署外勤人員也查獲23人。

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