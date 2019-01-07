影／座艙長為老公付出千萬「協議分居、離婚」　失業莽夫坦承殺妻

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55歲的詹姓男子6日在南崁大樓住處徒手掐死國籍航空事務長妻子，並呆坐家中企圖割腕自殺，但手腕割痕不深，自殺未遂，而他7日上午由律師陪同製作筆錄，當場坦承殺妻。警方調查發現，詹男經營7年的眼鏡行都虧損，長期接受妻子經濟援助約1000多萬元，雙方也因金錢產生不和，正在協議分居、離婚，未料6日雙方再度因金錢問題吵架，爆發命案。

▲簡女擔任知名航空公司座艙長，近日想離婚卻慘死丈夫手下。（圖／翻攝臉書）

警方調查，詹男6日下午飲酒後情緒激動，與簡姓座艙長妻子吵架，一氣之下竟活活勒斃妻子，行凶後還拿疑似酒瓶碎片往左腕割下，造成切割傷，血流不止，並傳訊給朋友說「發生事情，不想活了，下輩子再見」，友人嚇得趕到現場，發現他拿一把牛排刀自殘割腕，趕緊報案，沒想到他接著跑到頂樓想跳樓，遭警方強制壓制送醫戒護。

▲桃園男活活勒死座艙長妻，遭帶回警分局戒護。（圖／翻攝照片）

由於案情仍尚未釐清，檢警預定周四對詹妻遺體進行解剖，釐清原因。另外，死者家屬也舅舅則是說，姪女之前曾透露男方前前後後伸手拿了至少1000多萬，「她當空中小姐一個月10來萬阿，那麼多年錢都給那男的拿去」，沒想到他不長進，關掉眼鏡行後長期無業酗酒，1年前曾說過要去當保全，結果後來沒去當，又騙女方同事100萬，才讓妻子萌生離婚念頭。

死者舅舅表示，詹男3個月前就曾放話要對姪女不利，當時有承諾改過自新，沒想到如今再次接到消息，竟是這樣不幸的結局。

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