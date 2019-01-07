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6屁孩霸凌「強扒衣錄影PO網」！少女提30萬和解金　恐龍家長：小事沒這行情

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▲▼少女遭罷凌提30萬和解金，卻被對方說是小事情嫌太貴。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲▼少女遭霸凌提30萬和解金，卻被對方說是小事情嫌太貴。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

半年前一位少女遭誘騙到山上，結果慘遭6女圍毆罷凌，甚至強脫衣物拍下裸照、錄影上傳網路，要大家分享出去。事情爆發後6女遭被害者提告，被害者向6位施暴者提出「30萬和解金」，卻被對方以「時機差」為由，只願意每人包12000元紅包，讓被害者難以接受發文「臺灣法律真的爛到做壞事的壞人都不會怕」。

被害少女在臉書私密社團《爆廢公社》發文，透露半年前她因女生間的口舌之爭，被誘騙到山上遭6女圍毆，這6女不僅動粗，還把她及腰長髮剪成男生三分頭，之後再用電擊棒攻擊，淋熱水、強脫衣物換情趣女僕裝等，並將施暴過程拍照錄影PO網，相當惡劣。

事情爆發後6女遭告，但仍不以為意，直到2個月前收到法院傳票才急忙找被害少女「談和解」。少女透露，這半年來因為這件事情讓她心裡承受極大陰影，每天都要靠安眠藥，不然活不下去。

▲▼少女遭罷凌提30萬和解金，卻被對方說是小事情嫌太貴。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲少女發文。

最近少女跟這6位女子談和解，少女提出6人共50萬和解金的要求，但6女以「只是一般上班族沒那麼多錢」為由拒絕，少女願意降到30萬元，還被6女家長說「這只是小事情，沒30萬行情」拒絕，只願意每人包12000元紅包，讓少女難以接受。

少女發文：「如果換成是你女兒被這樣對待，你會用12000放過人家嗎？然後再輕描淡寫的講《小事情》三個字嗎？」少女認為台灣法律真的爛到做壞事的壞人都不會怕，「連賠錢了事都不願意 沒放在眼裡 反正告上去也不會怎麼樣」。

▲▼網友紛紛建議提告。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲網友紛紛建議提告。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

對此眾多網友強烈要求原PO提告，留言「告～30萬太便宜她們了！我會開價一人100萬！或者換她們被凌辱po網讓大家看也可以～」但原PO則回覆「有提告訴了 只是聽到律師說法官可能會因為他們年輕又是女生 涉事未深而輕判」。

其他網友則說「拜託，全抓去關，和解什麼 而且，30萬都嫌太少，300萬也不夠」、「她們真的是太過分了，你肯和解算對他們不錯了，吿到底了啦⋯別同情這些沒人性的，把問題丟回去給他們自己處理。」、「看來她們的父母，並不覺得自己的孩子犯了多大的錯，難怪會教出，有這麼可怕行為的孩子」。

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