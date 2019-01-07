金門防疫戰／非洲豬瘟攻不下金門豬　豬腳貢糖「敗部復活」熱銷

▲因非洲豬瘟疑慮，「豬腳貢糖」打敗特色肉乾，成詢問度最高伴手禮。（圖／記者王亞志攝）

記者 王亞志、陳以昇／金門報導

農委會在金門田埔海岸半徑5公里養豬場，抽樣200頭豬隻檢疫，結果皆陰性未受感染，非洲豬瘟疫情可望趨緩；而當地食品業者因禁運令「折半」的買氣有機會回溫。聖祖食品董事長特助葉揚表示，檢驗結果出爐後，網購訂單從最夯的肉乾轉移到原本銷量不出色的「豬腳貢糖」，業者驚訝之餘表示，「豬腳貢糖是全素食的，絕對可以上飛機！」

▲「豬腳貢糖」因烏亮色澤及造型得名，因為非洲豬瘟疑慮，意外打敗特色肉乾，成詢問度最高伴手禮。（圖／記者王亞志攝）

葉特助說，烏坵島上死豬及田埔海岸附近豬隻確定未感染非洲豬瘟後，雖然來客數及店內受衝擊還未恢復買氣，但來自台灣的網路、電話訂單詢問度增高，「豬腳貢糖」意外打敗特色肉乾，成為熱門詢問度商品。「別以為豬腳貢糖是含有豬肉、或是用豬油製作的，都沒有喔，它是全麥芽糖加花生製作的特色伴手禮！」葉特助說，因為貢糖原料含有花生，「是豐富的油脂來源，可以增加口感及香氣。豬腳貢糖有著烏亮的色澤，方方圓圓的造型放在盤上，遠看與豬腳相似，因而得名。因檢疫報告出爐金門豬隻是未感染，14天禁運應可望提前解除，業者特觀期待買氣回升。

▲因非洲豬瘟疑慮，全素甜食「豬腳貢糖」意外成網購人氣商品，豬肉乾商品被業者下架封存(圖)。（圖／記者王亞志攝）

由於肉品輸台禁令尚未解除，聖祖食品在3日晚間配合政策，將機場店及境內工廠直營店豬肉乾、相關製品全部預防性下架，業績也從4日開始「折半」。下架的豬肉乾裝進紙箱，堆放在倉庫內封存，豬肉生產線也全部停止。「暫停販售的商品總額，就將近6、70萬元。」葉特助表示，即期商品損失只能自行吸收，為了避免浪費，將捐贈給育幼院等社福機關。

▲因非洲豬瘟疑慮，豬肉乾產線停擺，貢糖因訂單提高，工作人員忙著生產出貨。（圖／記者王亞志攝）