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中美經貿談判登場　陸外交部：願意在平等基礎上解決貿易爭端

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▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲為期兩天的中美副部長級經貿談判正式展開。大陸外交部發言人陸慷在例會上回應媒體問答。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

中美今明兩天舉行「副部級」經貿談判，美國貿易代表團今（7）日上午9時許抵達北京商務部大樓，為期2日的經貿談判正式展開。大陸外交部發言人陸慷在今天的例行記者會上表示，中方有誠意在相互尊重及平等互利的基礎上，解決經貿摩擦。

美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）6日晚間率領著談判代表團抵達北京，其中包含為貿易代表署負責農業的談判官陶德（Gregg Doud）、農業部負責貿易及對外事務的次長麥金尼（Ted McKinney）、商務部負責國貿的次長凱普蘭（Gilbert B. Kaplan）、能源部負責石化能源的助理部長溫柏格（Steven Winberg）及財政部負責國際事務的次長馬爾帕斯（David Malpass）。

▲▼中美關係。（圖／路透社）

▲中美緊張關係在川、習兩人會晤後暫時舒緩。（圖／路透社）

中美貿易戰在2018年一觸即發後，延燒至今。美國總統川普與大陸國家主席習近平2018年12月1日在G20高峰會上會晤後，達成休兵90天的協議。此次的「副部級」經貿談判，是G20峰會後雙方團隊首次面對面談判；據外媒報導，依照美方代表團陣容來看，本次中美雙方會談將聚焦農業與能源採購議題，在副部長層級的工作討論後，未來還將有更高層級的關鍵性談判。

大陸外交部發言人陸慷7日在例行記者會上表示，中美兩國在本月4日的副部長級電話會談中，雙方都表示將共同努力落實好兩國元首去年會晤達成的共識，就解決中美經貿分歧進行積極及富建設性的對話。

陸慷也提到，中方一開始就認為，中美經貿摩擦對雙方和世界經濟都不利，因此有誠意在相互尊重、平等互利以及對等的基礎上，同美方解決好兩國之間的經貿摩擦。至於中國經濟好不好的問題，陸慷表示，中國的發展有足夠的韌勁和巨大的潛力，中方對中國經濟長期向好有堅定的信心。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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