《告台灣同胞書》40周年　新華社刊文：反對台獨分裂活動

▲兩岸關係緊張。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

元月2號是大陸發表《告台灣同胞書》40周年紀念日，官媒《新華社》今天就此撰文一篇題為〈親愛的台灣同胞：今天是二〇一九年元旦！〉表示，紀念《告台灣同胞書》發表40周年，是為了開創兩岸更加美好的未來；兩岸同胞應該共同努力，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

1979年元旦所發表的《告台灣同胞書》內容，主要是告訴台灣，「統一中國為大勢所趨、人心所向」，應儘快結束分裂局面；當時並提出了結束兩岸軍事對峙、開放兩岸通航、通郵，及擴大兩岸交流等方針。

▲1979年元旦，大陸人大常委會發表《告台灣同胞書》。（圖／翻攝自微博）

《新華社》文章提到，《告台灣同胞書》鄭重宣示爭取祖國和平統一的大政方針，明確提出了一系列發展兩岸關係及促進和平統一進程的政策措施。其中包括盡快實施通郵通航，同胞直接接觸探親訪友，參觀交流等。

該文提到，《告台灣同胞書》雖然只有短短的1800多字，但「開誠相見，言之成理」、語調懇摯親切，富有感情，在海內外引起強烈反響。之後大陸方面一直積極採取各種措施，推動兩岸人員往來和各領域交流合作，為兩岸關係開創和平發展的嶄新局面。

文章指出，距離金門島最近的福建晉江圍頭村不到3平方公里，落下5萬多發砲彈，由此得名「海峽砲戰第一村」之稱。1979年《告台灣同胞書》的發表，改變了這個村子的命運，昔日的「砲戰第一村」變成了「兩岸通婚第一村」；截至2018年8月17日為止，圍頭村共有146對兩岸夫妻結為連理。

文末提到，兩岸領導人在2015年11月7日時，開啟了一場具有里程碑意義的會晤（指馬習會），鞏固深化了兩岸關係和平發展的共同政治基礎，也翻開了兩岸關係歷史性的一頁。2018年「31條惠及台胞措施」公布後，給台資企業和台灣同胞帶來巨大機遇，兩岸同胞應共同努力，並且維護兩岸關係和平發展的政治基礎和正確道路；此外，也要堅決反對各種形式的台獨分裂活動，共同推動兩岸關係和平發展。