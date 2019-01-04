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快訊／嫦娥四號「兩器」成功分離　在月背留下第一道「腳印」

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▲玉兔二號在月背留下第一道痕跡。（圖／翻攝自微博）

▲玉兔二號在月背留下第一道痕跡。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

嫦娥四號探測器3日上午成功著陸在月球背面，並透過「鵲橋」中繼星傳回了世界第一張近距離拍攝的月背影像圖。月球車全球徵名活動也在稍早揭曉，「玉兔二號」最終勝出。嫦娥四號著陸器與巡視器也在3日晚間22時22分順利分離，著陸器上監視相機拍攝的「玉兔二號」在月背留下的第一道「腳印」影像圖，也成功傳回地面，首次曝光。

綜合陸媒報導，嫦娥四號探測器這次成功登陸月球背面，是繼2013年的玉兔號後，大陸第二度有探測器在月球登陸。嫦娥四號探測器成功落月後，科技人員按計劃展開了著陸器與巡視器分離各項準備工作，對「鵲橋」中繼星狀態、著陸點環境參數、設備狀態、太陽入射角度等兩器分離的實施條件，進行了最終檢查確認。

嫦娥四號任務著陸器和巡視器（月球車），在去年12月8日2時23分合體發射升空，昨日上午10時26分成功著陸在月球背面，並通過「鵲橋」中繼星傳回了世界第一張近距離拍攝的月背影像圖。

嫦娥四號著陸器與巡視器在1月3日22時22分順利分離，玉兔二號巡視器駛抵月球表面。著陸器上監視相機拍攝的玉兔二號在月背留下第一道痕蹟的影像圖，通過「鵲橋」中繼星順利傳回地面，照片也隨之曝光。嫦娥四號成功登陸月球背面，首次實現月球背面與地球的中繼通信，實現了低頻射電天文觀測與研究，也開啟人類月球探測新篇章。

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關鍵字：嫦娥四號,月球,馮卡門環形山,月背,隕石,行星,月球3號,玉兔二號

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