影／習近平發開訓動員令　首次「全軍訓令」其實有跡可循

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中央軍委軍事工作會議今（3）日在北京召開，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平也在4日簽署中央軍委2019年1號命令，向全軍發布開訓動員令。其實開訓動員大會並不新鮮，以往各軍區、各兵團等單位均會自行舉行；按照慣例，一年中會有兩個開訓動員時間，其一在年初，其二是9月，即新兵開訓動員。

▲中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平4日上午簽署中央軍委2019年1號命令，向全軍發布開訓動員令。（圖／翻攝自新華觀點微博）

綜合陸媒報導，3日的開訓動員，是首次由中央軍委舉行，全軍上下統一進行的開訓動員，中央軍委成員均出席，這也是十九屆中央軍委在2018年的首次集體亮相。據《新華社》官方公布的照片顯示，習近平在簽署2019年第1號令時，中共中央軍委副主席許其亮、張又俠，中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民皆站在其後。

▲中共中央軍委首次統一組織全軍開訓動員，習近平親自出席發布訓令，貫徹強軍思想。（圖／翻攝自新華視點微博，下同）

微信公眾號「而政知見」提到，從這個「首次」集體開訓動員會上，不難嗅出中央軍委對軍事訓練的重視。這也意味著十九大後，解放軍軍事訓練將發生一些可預見的變化。

主會場選在中部戰區陸軍位於河北保定的一處團訓練靶場，除了陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊這五大軍種外，剛剛完成領導體制變革的武警部隊，同樣也設立了野戰化分會場，和解放軍實現了同步開訓。

動員會上的重頭戲，無疑是習近平向全軍發布的訓令，訓令中較重要的三點分別為「擺在戰略位置」、「堅持領導帶頭」及「加強針對性對抗性訓練」。習近平表示，全軍各級要強化練兵備戰鮮明導向，堅定不移把軍事訓練擺在戰略位置、作為中心工作。

此外，習近平也稱，要堅持領導帶頭、以上率下；堅持實戰實訓、聯戰聯訓；堅持按綱施訓、從嚴治訓。在加強針對性對抗性訓練上，要端正訓練作風、創新訓練方法、完善訓練保障、嚴格訓練監察，開展群眾性練兵比武活動，加強針對性對抗性訓練，提高軍事訓練實戰化水平。

「訓令」與「訓詞」適用範圍不同，以往的幾次都是針對具體的軍事單位而非全軍，「訓令」則是統帥下達的必須執行的命令，要求部隊嚴格執行。軍事專家張軍社透露，訓詞本質是統帥代表黨和人民對軍隊產生思想引領，設立價值和行為規範，而訓令是統帥下達的必須執行的命令，要求部隊嚴格執行。

在此之前，中央軍委主席習近平曾於2015年12月31日向陸軍、火箭軍、戰略支援部隊授予軍旗並致訓詞；2016年2月1日向東部戰區、南部戰區、西部戰區、北部戰區、中部戰區授予軍旗並發布訓令；2016年9月13日向武漢聯勤保障基地和各聯勤保障中心授予軍旗並致訓詞；2017年4月18日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平接見新調整組建軍級單位主官，並對各單位發布訓令。此次全軍訓令前，習近平兩次發布訓令、兩次致訓詞。

細讀習近平的全軍訓令可發現，其實在訓令前的就有一些「布局」可見端倪。訓令中提到，要堅持按綱施訓、從嚴治訓，其中的「綱」在前不久就進行「改版」。2017年12月29日官方發布的訊息顯示，中央軍委主席習近平簽署命令發布了新修訂的《中國人民解放軍軍事訓練條例（試行）》，自2018年1月1日起施行。

新《條例》的頒布，確立了習近平強軍思想在軍事訓練領域的根本指導地位，構建了新體制下軍事訓練領導管理機制；創新了新時代軍事訓練基本布局；強化了以戰領訓實戰實訓鮮明導向；規範了軍事訓練工作制度機制。

報導提到，《條例》改版後的一個顯著特是，是推進全軍軍事訓練「一盤棋」設計、「一棋盤」運行。而這次首次全軍開訓動員，似乎也在印證、踐行這樣的訓練思路。