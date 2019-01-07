囚犯大啖牛排、龍蝦還配甜點！　嘲諷獄卒：我吃得像大老闆

▲布魯克林大都會看守所有些獄卒領不到薪水。（圖／Google Maps）



國際中心／綜合報導

美國部分聯邦政府停擺進入第3周，不少獄卒這段期間都拿不到報酬，反觀囚犯們，過年期間不只有牛排、烤雞、龍蝦等等大餐可以吃，飯後還有波士頓派當點心。獄卒無奈的表示，「他們吃的像國王一樣，然後再來嘲笑我們。」

據《NBC新聞》報導，伊利諾州（Illinois）的男性囚犯聯邦監獄最近為了慶祝聖誕節和新年，每天都準被大魚大肉給囚犯們享用，但有大約3.6萬聯邦員工和監獄工作人員都被迫無薪工作、縮短假期，還要面臨被停職的風險。

▲在獄中還有牛排可吃。（示意圖／Pixabay）



美國政府僱員聯合會（AFGE）主席羅哈斯（Joe Rojas）表示，有些囚犯甚至會嘲諷獄卒說，「我這周都吃一堆牛排、餡餅、烤雞、起司通心粉，簡直像是大老闆。」

這些獄卒因為政府部門停擺，不知道何時才能拿到薪水。布魯克林大都會看守所的經理班斯比（June Bencebi）指出，和支付員工該有的薪水比起來，政府似乎更急著想安撫囚犯。監獄管理局則發表聲明，這些大餐是為了替囚犯提供士氣，因為他們不能回家和家人過節日。

由於川普在美墨邊境圍牆的資金問題上沒有達到共識，造成部分政府從上月21日開始閉關，受到影響的不只是80萬名員工，還有美麗的國家公園。其中加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的馬路就可見人類排泄物，四處都是滿出的垃圾。24歲的員工斯奈德（Dakota Snider）說，人們可以免費來此地，帶來許多垃圾還有排泄物，她在這邊4年了，情況令人心碎。