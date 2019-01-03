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「習五條」為兩岸統一擘劃路線　《環時》：台獨終將幻滅絕望

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▲兩岸關係。（圖／路透社）

▲兩岸關係緊張。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中共總書記習近平2日提出5條對台原則，強調祖國必須統一，也必然統一，要探索「一國兩制」的台灣方案，豐富和平統一實踐。對此，總統蔡英文回應稱，北京所定義的「九二共識」，就是「一國兩制」，台灣絕不會接受「一國兩制」。中共人民日報旗下的《環球時報》3日發表評論表示，在大陸以軍事解決台灣問題，可以用小時計完成動員和實施的情況下，台獨無論鬧得多歡，都已成為幻象。

今年元月1日適逢《告台灣同胞書》發表40周年，中共總書記習近平2日在北京人民大會堂提出對台工作綱領性講話，包含兩岸統一的民族意義、「一國兩制」台灣方案、中國人不打中國人、深化兩岸融合發展及實現同胞心靈契合。

▲習近平,告台灣同胞書。（圖／路透社）

▲中共總書記、大陸國家主席習近平（中）。（圖／路透社）

《告台灣同胞書》過去曾發表過五次，其中以1979年元旦所發表的一次最為著名，內容主要告訴台灣，「統一中國為大勢所趨、人心所向」，當年還提提結束兩岸軍事對峙狀態、商討提出兩岸三通、擴大兩岸的交流。

習近平2日的對台講話，圍繞著兩岸和平統一，提出了一個系統、壯麗的路線圖，從5大方面提出的創新性建議和具體安排。「習五條」不僅是對台灣問題一次透徹的戰略整理，是對中國大陸統一大趨勢的綱領性落實與佈局。

《環球時報》3日發表評論表示，統一台灣其實早就可以實現，中國大陸如果下決心軍事解決問題，力量在很早以前就已是充裕的。和平統一是祖國統一事業的更高標準，它從一種善意開始，隨著大陸綜合實力的提升，逐漸變成為堅實的自信，並且落實為具體政策，時至今日，和平統一其實已經在路上。

▲兩岸關係。（圖／路透社）

▲針對習近平的對台談話，總統蔡英文回應稱台灣絕不會接受「一國兩制」。（圖／路透社）

社論稱，在大陸軍事以解決台灣問題，可以用小時計完成動員和實施的情況下，台獨無論鬧得多歡，都已成為幻象。此外，台獨在經濟上也越來越不划算，從而失去了對大多數台灣民眾的吸引力，台獨已經退化成迎合台政治體制的一種極端遊戲。

社評也提到，台灣人就是中國人，這一認識將被巨大的現實利益鑄牢。中國大陸是所有台灣民眾的人生大舞台，剝奪人們的這一權利，必將在台灣越來越不得人心，也越來越難操作；當台灣主流政壇的所有力量都拋棄台獨這塊遮羞布之際，就是台灣社會徹底跟上歷史潮流的時候，我們相信那一天將加速到來。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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