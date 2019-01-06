快訊／中美副部級官員抵北京　經貿談判7日登場料談農產品、能源採購

▲中美副部級經貿談判7日至8日北京登場。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

中美雙邊貿易談判將於明（7）日登場，由美國副貿易代表格瑞斯率領的美國貿易談判代表團今天已抵達北京。陸媒根據美國貿易代表署（USTR）公布的代表團6名成員名單推測，這次雙方談判中，可能會著重農業和能源議題。

大陸商務部發言人高峰4日在記者會上表示，美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）將於1月7日至8日率領美方工作組訪華，與中方工作組就落實兩國元首阿根廷會晤重要共識進行積極和建設性討論。

▲G20峰會後，中美團隊將首次面對面談判。（圖／達志影像／美聯社）

美國貿易代表署今天公布談判代表團的6人小組名單，將由副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）領軍赴北京談判，另5名官員分別為為貿易代表署負責農業的談判官陶德（Gregg Doud）、農業部負責貿易及對外事務的次長麥金尼（Ted McKinney）、商務部負責國貿的次長凱普蘭（Gilbert B. Kaplan）、能源部負責石化能源的助理部長溫柏格（Steven Winberg）及財政部負責國際事務的次長馬爾帕斯（David Malpass）。

▲中美將在1月7日啟動貿易磋商。（圖／中國商務部官網）

此次的經貿談判，是中美兩國元首在12月1日於G20峰會上會晤以來，雙方團隊首次面對面談判，美方經貿談判代表已於6日晚間抵達北京。陸媒根據美國貿易代表署（USTR）公布的代表團6名成員名單推測，這次雙方可能會在談判中論及農業和能源議題。專家分析，雖談判過程可能並不容易，但達成階段性協議的可能正在增大。

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