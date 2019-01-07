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川普：正協商川金二會地點　「要不是我當選，戰爭早就開打了」

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▲川金會／北韓領導人金正恩與美國總統川普。（圖／路透社）

▲ 金正恩與川普6月於新加坡會晤。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間6日宣布，「美國與北韓正在協調第二次高峰會的地點，不久的將來就會公布。」他在趕赴大衛營（Camp David）以前，於白宮向記者指出，北韓清楚表達希望與美方會晤的意願。

北韓領導人金正恩1日在新年演說時表示，隨時準備好與川普談話；川普隨後也收到他的親筆信。《韓聯社》報導，宣布目前正在協商峰會場所一事，代表第二回合的核談判日期很快就會明朗。

儘管有關無核化與經濟制裁的協商近來陷入膠著，川普仍表示，「美國正和北韓進行非常好的對話。對於北韓，我們現在做得非常好。」他也警告，「如果不是我當選總統，你們早就開始打仗了，在亞洲、北韓打一場很大的仗。」

另一方面，繼6月在新加坡舉行的歷史性峰會以後，「川金二會」地點也受到各界矚目。CNN報導，川普2018年派出先遣隊到亞洲各國探路，疑似就是為了選定二次峰會場所，可能性較高的候補地點包括印尼、蒙古、夏威夷、南北韓間的非軍事區（DMZ）等等。

此前，川普2日宣布收到金正恩來信，稱其為「一封很棒的信」，但並未透露內容，僅表示對川金二會相當期待，「我們確實建立了非常好的關係，我們可能會再見面喔。」

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關鍵字：川金二會,川金會,川普,金正恩,北美要聞,日韓要聞

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