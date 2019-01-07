　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「希望年輕人可以坐博愛座」日司機揭反轉真相：站著反而造成困擾

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼年輕人怕引戰不敢坐博愛座　日司機揭鼻酸真相：希望有位就坐。（圖／取自推特新人バス運転手のおっさん）

▲日本一名公車司機直言，希望大家看到博愛座都可以坐下來。（圖／取自推特新人バス運転手のおっさん）

國際中心／綜合報導

大眾交通運輸上的博愛座議題時常引發大眾討論，雖然博愛座的用意是在禮讓身體不舒服的乘客、孕婦、年老者或是小孩，但是經常會發生有人因為「不可見」的身體病痛，被強迫讓出座位，導致許多年輕人即便車上空空如也，還是寧願站在博愛座前，不敢入座，以免遇上「正義魔人」。但日本卻有公車司機在推特上透露，其實為了行車安全，還是希望乘客有位子就坐，以減輕駕駛員的負擔。

日本一名40多歲的公車司機在推特「新手公車司機的大叔（新人バス運転手のおっさん）」上po文表示，其實博愛座並不是說身體健康的人就不能坐，只是如果有需要座位的人出現，希望大家能把位子讓出來。他也表示，在他負責駕駛的公車上設立了太多的博愛座，導致很多「不敢坐博愛座」的乘客全都站著，卻有一堆位子空著的奇怪現象。

這位駕駛透露，作為公車司機還是希望所有乘客能夠盡可能的坐下，不要站立，這樣司機也能更專心的開車，不需要特別顧慮到車輛起步、煞車的時候，車上乘客是否會站不穩。乘客如果看到空位就坐下的話，不但是為了自己，也能夠減輕司機的負擔。

對此，則有網友表示，因為長年來的壓力還是會導致乘客不敢入坐，提出點子表示，可以像某些博愛座在下方標註「如果座位空下來請乘客們自由入座」等字樣。也有網友提到，公車跟一般小客車操作技巧不一樣，常常一點點動靜就會造成後方乘客產生劇烈搖晃，因此為了安全，大家還是盡量坐下比較好。

ET快訊
「手滑刷了1年會員」問：逛Costco怎回本？網曝省錢秘訣
抓包尼克和女生親密照！Ashly大哭：為何騙我
金球獎／完整得獎名單

關鍵字：博愛座,讓座,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金球獎影帝影后靠邊站！最大贏家是...A咖巨星身旁的「她」

囚犯大啖牛排、龍蝦還配甜點！　嘲諷獄卒：我吃得像大老闆

快訊／石油國加彭政變！　軍方占領國營廣播台：要恢復民主

過海關他「鼓鼓褲檔」喵喵叫　一拉看竟藏了4隻小貓

拉完肚子被鎖廁內1hr「店員笑爛」…漢堡王賠他終生免費吃到爽

美國務卿出訪中東8國鞏固盟友　強調「美國不會離開中東」

背後狂砍！韓地鐵隨機刀割案「專挑女性」　她下車長羽絨多3平整切口

沙國少女逃澳洲求庇護遭泰國扣押　她害怕求救：家人100%會殺死我

睡神奪走童年！11歲男童狂睡6周　醒來都是在吃東西

前女友閨蜜「偷用他Netflix」追劇2年　要苦主趕快付錢秒被封鎖

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來顧店

金球獎影帝影后靠邊站！最大贏家是...A咖巨星身旁的「她」

囚犯大啖牛排、龍蝦還配甜點！　嘲諷獄卒：我吃得像大老闆

快訊／石油國加彭政變！　軍方占領國營廣播台：要恢復民主

過海關他「鼓鼓褲檔」喵喵叫　一拉看竟藏了4隻小貓

拉完肚子被鎖廁內1hr「店員笑爛」…漢堡王賠他終生免費吃到爽

美國務卿出訪中東8國鞏固盟友　強調「美國不會離開中東」

背後狂砍！韓地鐵隨機刀割案「專挑女性」　她下車長羽絨多3平整切口

沙國少女逃澳洲求庇護遭泰國扣押　她害怕求救：家人100%會殺死我

睡神奪走童年！11歲男童狂睡6周　醒來都是在吃東西

前女友閨蜜「偷用他Netflix」追劇2年　要苦主趕快付錢秒被封鎖

吳瑞北再提抗告！明台大交接管中閔將接下校長一職

新竹超霸氣「龍蝦滿炸」海陸拉麵！還有特色草莓龍蝦手捲

金球獎影帝影后靠邊站！最大贏家是...A咖巨星身旁的「她」

韋德生涯500顆三分達標後　追平喬丹詹皇一驚人紀錄

中磊去年Q4營收96.6億元　季增13%創年度新高

蛇窟挖眼鏡蛇泡酒　抓了一條再抓...貪心男遭「毒液噴眼」報復

4塊錢統一脆麵的懷舊吃法！　網一看哭了：現在還會這樣吃

中價位享新技術！NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡正式問世

萌兔「巨蛋」床上吸ㄎ一ㄤ？　又跳又滑根本嗑藥

猛龍過江／享受踢人！武跆王強調肉搏　真正跆拳精神

國際熱門新聞

富翁養大3兒　醫生卻說：你不育

機場遭綁架淪妓女　她天天慘陪2..

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

320kg肥宅只能靠爸養：想吃..

帶肉入境澳洲　罰920萬、關1..

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

2個月大嬰住院　奶嘴竟被用「膠..

拉比：「超級血狼月」預示有戰爭

即／馬來西亞蘇丹宣布退位

英媒：蔡英文歡迎英國在南海設軍..

正妹機場被開包！海關見棒狀物笑..

阿富汗村民偷採金礦！40死10..

男跳1600度煉鋼爐！當場熔化..

曼谷胖妹4個月甩30公斤變比基..

更多熱門

相關新聞

1天1餐+狂踹頭部　15月大女嬰遭虐死

「希望制定更嚴格的法規，讓這種傷害不要再發生，不要讓書媛白白送命。」南韓去年發生一起驚悚的保姆虐嬰案，死去的女嬰文書媛家屬上月在青瓦台請願網站上以「請聽聽我15個月大的女兒被禽獸不如的保姆餓肚子、被毆打而死的故事」為題留言，已經獲得超過22萬民眾同意，意即政府相關部署必須出面回應。

日本待執行死刑犯仍有110人

川普：正與北韓協商川金二會地點

日本地鐵手提行李安檢最快2月實施

10歲天才蘿莉成史上最年輕職業棋士

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

曹西平60歲生日「家人全沒了」

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

孫生公開「被消失」反骨真相

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

理科太太挖「分手小S內幕」黃子佼認：有恨

球球cos照「胸前一條線」超兇！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面