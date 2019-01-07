5分鐘看完朱立倫發文　陳其邁：換成誰都適用，一篇廢文

▲陳其邁嗆朱立倫。（合成圖／陳其邁辦公室提供、記者賴于榛攝）

政治中心／綜合報導

前新北市長朱立倫6日在臉書發文挺九二共識遭網友罵翻，晚間又在發文解釋「不分藍、綠、白，對台灣的熱愛沒有差別」。對此，前立委陳其邁7日發文說，花了五分鐘看完朱立倫的最新發文，根本就是一篇廢文，值指朱立倫沒有回答問題，也沒表明立場。

陳其邁表示，看完朱立倫的最新發文，如果把朱立倫三個字換成任何人的名字也都適用，說穿了，就是一篇廢文，沒有回答任何問題，也沒有表明任何立場。

陳其邁批評，朱立倫要選總統，面對兩岸問題，為什麼一出手就被大家批評怯懦？陳其邁指出，反對一國兩制，這是台灣人民多數意見，習近平已經説幾天了，朱立倫卻不敢表示反對；而習近平定義的九二共識是「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，而非一中各表，但朱立倫卻不敢公開講，「習近平你的九二共識怪怪的，跟我們當時講的不太一樣。」

陳其邁認為，朱立倫做為政治人物，沒有務實面對問題，反而在關鍵時刻怯懦、不敢說出自己的立場和主張，所以，民眾會懷疑，「這樣的人是否有能力把國家帶往民主自由的方向？」

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