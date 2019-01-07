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瑞太古道遊客泡麵碗堆成路障　村民嘆：垃圾車一週只來3次

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瑞太古道觀景台垃圾堆滿地，村民感嘆，「我們倒垃圾至少要走數百公尺。」（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲網友拍下景觀台附近的垃圾。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／綜合報導

柯姓網友6日在臉書PO出兩張照片指稱，嘉義瑞太古道的觀景台附近到處都是垃圾，只見樹下堆著許多空寶特瓶、泡麵紙碗以及衛生紙屑等，環境確實十分髒亂。村民無奈表示，小村人力有限，加上垃圾車一星期只上山收2到3天，還是希望遊客能配合共同維護，「我們要倒垃圾至少要走到數百公尺外的大回收桶才能丟棄，不像市區家門口就有垃圾車經過。」

照片中，只見竹林裡的小路旁邊雖然有一座觀景台，但附近的地面除了落葉之外，最靠近休息區的樹木底下堆滿空的泡麵紙碗、寶特瓶、餅乾塑膠包裝以及衛生紙屑、塑膠袋等垃圾，讓原本優美的環境變得髒亂不堪。柯姓網友感嘆，這個地點是在嘉義梅山鄉瑞里村的瑞太古道，畢竟有些農路車輛還是可以抵達，所以希望有關單位可以想想辦法。

瑞太古道觀景台垃圾堆滿地，村民感嘆，「我們倒垃圾至少要走數百公尺。」（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲柯姓網友認為，照片中的地點車輛可以抵達，希望有關單位能派人來清掃。

不過，網友們看完照片大多都不以為意，有些甚至自嘲亂丟垃圾的行為已經是「台灣日常」，「小時候老師說不可以說謊、不可以罵人、不可以闖紅燈，請問大家都能做到嗎？」、「公德心要靠自我要求，否則再多的清潔人員也撿不完」、「沒錄到亂丟的證據根本無法取締」。

而就在眾多留言之中，自稱是瑞里人的陳姓網友無奈回應，村子小人力有限，加上垃圾車一星期只上山2、3天，很多事情不是眼睛看到的這麼簡單，小車或許可以走農路，但不代表有路垃圾車就能到，「我們要倒垃圾至少要走到數百公尺外的大回收桶，不像市區自家門口就有垃圾車經過，在山區生活不易，還是請遊客盡量將東西帶到附近的垃圾桶丟棄，大家一起維護環境衛生。」

▼民眾在Google留下對瑞太古道的評論，大多都是稱讚風景優美。（圖／翻攝自Google）

瑞太古道觀景台垃圾堆滿地，村民感嘆，「我們倒垃圾至少要走數百公尺。」（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：爆料公社,嘉義,公德心

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