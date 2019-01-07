千元藍芽喇叭保夾要投128次　娃娃機台主「選物變賭博」起訴

▲陳男擺1000元商品卻設定1280元的保夾金額，被檢方依公然賭博罪起訴。（示意圖／記者陳韋帆攝，與本文當事人無關）

突發中心／綜合報導

陳姓男子在新北市新店區擺設夾娃娃機，商品包含1000元的藍芽喇叭，保夾金額卻高達1280元至1680元，相當於至少要玩128次才能保證拿到商品，被台北地檢署檢察官認為與一般選物販賣機不同，畢竟民眾只需要投幣10元就有可能夾到，屬於以小搏大的賭博性電子遊戲，於是依公然賭博罪起訴他。

根據《自由時報》報導，警方去年7月在新店發現陳男的4台夾娃娃機疑似改裝，經過新北市經濟發展局人員勘驗確認為未經鑑定的選物販賣機；雖然他喊冤有設定保夾，但檢方認為，商品裡有7個藍芽喇叭，每個價值約1000元，保夾金額卻要1280元到1680元才會啟動強抓功能，明顯高出許多，而民眾因為只要投10元就有可能夾到，如果在投足金額前就放棄，錢都歸他所有，顯然是以小博大的輸贏性質，屬於賭博性電子遊戲機，而非一般對價取物的選物販賣機，因此依法起訴。

▲▼曾有民眾利用娃娃機台的漏洞，想竊取商品藍芽喇叭。（圖／記者陳玉翻攝）

由於類似的案件在判決上有過不同見解，也有法官認為改裝機台只是為了增加夾取難度，依靠的是技術而非全然的運氣，判處當事人無罪。台北地檢署檢察官洪敏超去年8月在《ETtoday新聞雲》投書中提到，抓娃娃機的玩法在於機台內先擺設數種商品，當顧客投入規定的硬幣後，於一定時間內操縱鉤爪抓取機台內的商品，過程中鉤爪有可能鬆脫，一切就得重新投幣操作，本質上具有一定的「射倖性」（意思是偶然機率決定輸贏），所以過去是被列為益智類電子遊戲機的一種。

為了避免涉犯刑法的賭博罪，後期抓娃娃機設計變更為只要投幣一定金額，就可以保證取得選定物品，這才變成分類在選物販賣機中，除了改裝問題外，機台內擺設的商品不對也有可能觸法，例如擺設香菸、隱形眼鏡或是保險套有可能違反《藥事法》第29條規定，將面臨3萬元至200萬元不等的罰鍰，擺設食品、化妝品或是娃娃模型，也有可能涉及《食品安全衛生管理法》、化粧品衛生管理條例、《著作權法》或《商標法》，嚴重者還得揹上刑事責任。

▼部分民眾會故意用身體去撞機台，希望能將自己想要的商品撞下來。