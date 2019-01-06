「碰碰車式」路邊停！休旅連撞後車3下　她路過提醒...駕駛一句話網全崩潰

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網搜小組／綜合報導

許多有經驗的人都說，考到駕照是一回事，真正開在路上又是另一回事。一位網友日前po一支傻眼的影片，只見一輛休旅車正在路邊停車，空位明明不夠大，駕駛卻還是硬擠進去，甚至連續A了後車至少3下。錄影網友經過時，提醒他「你一直撞後面的車」，但是車主一句回話讓網友全體崩潰了。

一位女網友日前在臉書「爆料公社」中貼出一支影片，片中可見她正行駛的路上，前方有輛休旅車正在路邊停車，「我開掀背小台的，這空位目測我都停不下了，偏偏這輛休旅車硬要停？！連路人經過都還一直回頭看。」

▲ 休旅車引起路過民眾側目 。（圖／翻攝自爆料公社官網）

誇張的是，明明就擠不進去的休旅車絲毫沒有要放棄，反而前前後後努力喬，還毫不客氣地把後面停好好的銀車往後撞。無辜的銀車就這樣往後退了幾公分，休旅車也沒有要停止的意思。

原po表示，休旅車駕駛最後揮手示意要她先過，她經過時也提醒車主「你一直撞後面的車」，但對方卻只回了一句「我知道我知道」，讓她傻眼至極。

▲ 就算停進去了也已經撞傷別人的車，要開出來的時候肯定又是一番激戰啊......。（圖／翻攝自爆料公社官網）

網友看到休旅車車主反應後全體氣炸表示，「你知道你知道……馬蛋！誰給他駕照的我也想知道！」、「幹，我的保險桿就是被這種人給頂的咪咪冒冒！」、「這不是遊樂場的碰碰車，更不是跑跑卡丁車！這樣的路邊停車……到底駕照怎麼拿到的！？」

其他網友也崩潰說「這種行為根本人品問題」，「硬擠的很惡劣、後車很無辜，但前面那台停在斑馬線的也是沒品，不能留點空間給行人方便嗎？」、「這已經跟技術無關了，不夠大的空間硬是要卡，就算真的 『停好』，後面的車要開出來，也是你儂我儂一番了！」

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