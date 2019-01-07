「玉山初雪遲到」可能創記錄！全台週四回溫　吳德榮：冬陽再現

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北風減弱影響，北台灣今天水氣減少，降雨的情況稍微緩和，不過明(8)日又有另一波東北季風報到，降雨機率再度提高，到週四(10日)全台回暖，高溫將近30度。吳德榮則以「冬陽再現」來形容週四後的天氣型態。而玉山的初雪遲遲未到，也可能創下歷年最晚記錄。

中央氣象局預報員程川芳表示，今(7)日仍受東北季風影響，但東北季風的強度較今天稍弱，因此降雨範圍會稍縮小，在基隆北海岸、大台北東側及東半部地區還是會有斷斷續續的降雨，桃園及大台北西側雲量多偶飄雨，新竹以南則是多雲到晴的天氣。

▲累積雨量圖。

氣溫方面，各地清晨低溫在15-20度間，頗有涼意，白天北台灣回溫有限，高溫20-22間，中部及花東24-26度，南部則可來到27-29度間，中南部日夜溫差較大。

另外，之前多次傳出可能「初雪」的玉山遲遲不降，引起民眾關注。氣象局指出，一般玉山初雪落在每年的11月8日到12月23日之間，但至今都還沒有降雪的跡象，可能創下歷年最晚紀錄。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(7)日白天起東北季風稍減弱，北海岸、北部山區、東北部有局部雨，東部地區亦有局部短暫雨的機率，大台北鄰近山區的平地偶飄零星小雨；北台灣氣溫略升，都會區氣溫約在18至23度，沿海、空曠地區最低溫約在17度左右。中南部為多雲時晴、早晚偏涼的天氣。

▲溫度分布圖。

吳德榮表示，明(8)日至週三(9日)上半天東北季風再增強，迎風面北海岸、北部山區、及東北部迎風面降雨轉趨明顯，大台北及東部、東南部有局部短暫雨；北台灣再轉濕涼，都會區氣溫約在17至19度，沿海、空曠地區最低溫則在16度左右。

週三(9日)下半天起東北季風減弱、天氣逐漸好轉，氣溫漸升；週四、五(10、11日)各地白天「冬陽再現」，溫暖舒適、早晚涼；東半部偶有局部短暫雨。週六、日(11、12日)另一波東北季風南下，迎風面降雨轉趨明顯；北台灣再轉濕涼。這兩波東北季風，對中南部的影響皆不大，仍為多雲時晴、早晚偏涼的天氣。