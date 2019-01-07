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工作面試「帶媽媽陪同」瘋狂12問：太熱怕中暑！雇主怒摔杯子傻眼

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▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（圖／記者張一中攝）

▲面試新人的時候對方帶家人來，遇到這種情景真的好尷尬。（圖／記者張一中攝，示意圖，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

這真的是幫小孩嗎！一名女網友在臉書上透露，丈夫4日時面試一位女生，於是她也跟去觀摩，沒想到面試女竟然還帶著自己的媽媽一起面試，過程中連續發表12個問題，這個媽媽還疑惑：「如果太熱呢？騎摩托車我怕她中暑。」最後丈夫氣到摔破了一個杯子，讓原PO看傻眼：「原來，這世界上，真的有這種人。」

女網友在臉書社團「爆怨公社」把完整的應徵內容都分享出來，內容指，她與丈夫一起去面試新人，沒想到對方竟然帶著自己的媽媽來，而且從頭到尾都是媽媽主控全場，問了超多問題，讓她不得不記錄下來面試對話過程。

▲▼職場,辦公室,上班族。（圖／取自Pixabay）

▲面試到這對母女，到底該怎麼辦呢。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

【應徵者母親vs.面試的僱主】

女孩：請問有勞健保嗎？
僱主：有，我們一切照勞基法規定……
媽媽：假日都放假嗎？
僱主：星期六上半天班，也能選擇不上班，一切照勞基法規定給薪。

媽媽：颱風天呢？
僱主：基本上，宣布停班停課一定休息，若沒有宣布，我會看當天的天氣，若是風大雨大，一定休息，因為我們的性質休息不會影響太多。
媽媽：那如果太熱呢？（指天氣熱需不需要上班）
僱主：……媽媽，我覺得您不用太擔心，辦公室有冷氣的！
媽媽：可是我女兒不會開車，騎摩托車我怕她中暑。
僱主：我看了一下，你們家到公司路程不遠，應該不至於的！

媽媽：我女兒有開過刀，腰椎不是很好，會不會需要久坐久站啊？
僱主：站倒是不必，坐久了不舒服，也能起來走動走動，因為我們的工作沒有很硬性規定。

媽媽：既然這樣，我剛剛等你的時候，有看到一間小房間，那是給員工休息的嗎？
僱主：媽媽不好意思，那個裡面是小孩房，我家的小朋友放假會過來公司，給他們睡的！
媽媽：那員工需要幫忙照顧孩子嗎？
僱主：不用的唷，他們的媽媽也會過來，或者我會自己顧喔！
媽媽：都說的很好聽啦，小孩子那麼吵，影響到員工又要找藉口扣薪水。
僱主：媽媽可以放心，我們公司還沒有出現過這種問題。

媽媽：一個月是多少錢？
僱主：這個職位就是基本薪資起跳，因為不需要專業技術。
媽媽：我女兒好歹也是碩士，你居然說基本薪資？
僱主：我們公司規定都在這上面，您可以回家看，如果我們有通知您到職，您到時候再決定是否上班也行唷！謝謝您！

媽媽：有啊，我女兒決定做了。
僱主：很感謝您看得起我們，但是還是要回家等通知唷！
媽媽：為什麼？
僱主：因為公司有一定的錄取流程唷！
媽媽：你不能作主喔？那講那麼多幹嘛？
僱主：不是，是有一定的流程要跑，到時候再通知唷！
媽媽：算了，我女兒這麼好你們不要是你們的損失。

▲求職者在應徵前應注意招聘單位的薪水門檻在哪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲整場面試都是媽媽在主控全場。（圖／Pixabay，與本文當事人無關）

原PO表示，這位媽媽先詢問假日和颱風天是否上班，她身為雇主的丈夫告知後，沒想到這媽媽竟然還不斷發問，說自己的女兒是碩士學歷，覺得這薪資超基本、超級低，讓她丈夫一度氣到走出辦公室想要飆罵，直到對方都離開後，才忍不住氣摔了一個杯子，但整個怒火都還沒有平息。

文章一出，網友們紛紛留言表示：「到底是媽媽應徵面試還是女兒？笑死」、「老闆脾氣真好」、「皇后帶公主來應徵！叫她去高雄迪士尼上班啦」、「這社會上什麼人都會有」、「我會直接叫他們回家吃土就好了還找什麼工作」、「錄取媽媽就好啦」、「女兒決定做了，但錄取決定權不在你女兒阿這位媽媽」、「這媽媽會害慘女兒」、「媽媽根本控制狂，愛到害死她女兒」、「我看不懂這個媽媽想要什麼工作」、「是請員工還是請公主啦」。

ET快訊
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關鍵字：面試,找工作,應徵,女兒,媽寶

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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