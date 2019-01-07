影／追郵差黑狗2秒暴衝撲路過騎士　飼主仍拒綁：狗是要用管理的

網搜小組／綜合報導

上月底有網友在臉書「爆料公社」PO出一段狗追郵差的影片，飼主卻怎麼也勸不聽。李姓網友本月6日騎車行經同一條路，被同一隻黑狗突然追擊，幸好當時並沒有因為嚇一跳而摔車，但勸了飼主同樣只得到「狗不是要綁，是要管理的」回答，讓他相當傻眼。

▲狗狗看到騎士路過馬上衝過去。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

影片中，只見黑狗緩緩從家裡走到路邊，嗅了嗅一旁的電線桿，大約17秒左右牠聽到有機車接近的聲音，立即回頭看向道路的另一端，果然有一名穿著藍色外套的騎士從遠方駛來，於是立即衝到路中央做出類似要撲咬的行為，但撲了空，繞過車尾後才跑回自己的地盤，算一算從起跑到攻擊只花了短短2秒鐘。

李姓網友提到，影片中的騎士就是他，「繼郵差之後，我變主角了。要飼主綁狗，卻跟我說狗不是要綁的，是要管理的，這就是你管理的狗，教得真好啊，馬路也是你家的。」

▲騎士嚇了一跳還回頭看了一下狗狗。



其實，黑狗在上月就被爆出追郵差，當時女主人急忙從後方追上並拉住，郵差也只敢隔著一條水溝「丟信」，接著急忙離開，影片曝光就在網路上引起熱烈討論，如今又因為追趕路過的騎士而再次成為話題。

雖然李姓網友聲稱飼主是想用管理方式飼養寵物狗，但如果真的不小心害人摔車，是有可能揹上刑事以及民事責任。例如，沈姓婦人騎車經過新北市瑞芳某道路，王男母親飼養的中型犬沒有繫牽繩突然穿越馬路，害她閃避不及摔倒骨折，最後飼主在2017年3月被判拘役10天，罰金加上民事賠償總共花費12萬2331元。

▼騎士後來在網路上PO文訴苦。



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