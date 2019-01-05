影／婚禮主唱小三63字聲明道歉！FB帳號露玄機　網友怒圍勦「看不到歉意」

記者葉國吏／綜合報導

婚禮女主唱成小三直接打包新郎，事件曝光女主唱神隱4天打破沉默，新開臉書帳號發文道歉。但由於是新開帳號的道歉文，被網友質疑真實性，留言說「感受不到歉意」。

▲婚禮女主唱搶走新郎，神隱4日後出面道歉。（圖／翻攝自爆料公社）

一位人妻在臉書私密社團爆料公社發文指出，和交往7、8年的男友步入婚姻，沒想到卻被當時的婚禮歌手破壞，先生不僅在小孩出生時不聞不問，甚至還用盡各種藉口不讓母子倆回到新租屋。人妻透露，在她心疲力竭的照顧小孩的時候，先生忙著外遇「越來越晚歸」、「這段期間，他在臉書上很勤回應J小姐的po文，講話讓我感覺不舒服， 於是我主動請他下班後早點回家陪伴我和孩子，並注意自己對女生的言行。」

▲樂團團長揚言提告發文者。（圖／翻攝自Facebook）

但先生不僅沒有改善還變本加厲，最後還跟小三同居、到泰國出遊。小三最後甚至還在臉書發文酸「歹戲拖棚何時落幕，讓我們繼續看下去」，還囂張嗆聲「無法看清接受事實，甚至只會責怪別人+想拖著大家一起死，全都是別人害你可憐、難看的那種人，最可怕。」

事情曝光後引起許多網友關注，由於小三女主唱神隱，網友只能將怒火轉向樂團粉絲專頁，團長則先後發表聲明透露「在真相大白前，會停止J小姐的所有演出」、「在百般痛苦無奈狀態下，對此我將對發文者提出告訴，已捍衛樂團及本人名譽。」再度讓網友怒火中燒。

▲小三女主唱道歉。（圖／翻攝自Facebook）

神隱4天後，女主唱小三終於發聲，她在新開的臉書帳號貼出一張聲明稿照片，當中寫道「近日有關本人網路貼文引起社會風波及波及樂團，本人在此深感抱歉，過程中樂團並不知情，本人並已請辭相關職務，再次向大家及樂團表示歉意」並在右下角親手簽名。

樂團粉絲專頁也轉貼該則貼文，但網友則持續圍勦「根本感覺不出有什麼歉意欸，感覺只是在說『不好意思被大家知道我搶人老公』可以誠懇一點跟被害人道歉嗎？」、「不是只有辭職了事，是忘記自己做了非常不道德的事嗎？難道沒有悔改當小三，對當事者該一千萬個道歉，該給精神賠償吧！」、「臨時辦出來的小帳發文的啊？還有該跟被害人道歉才對吧？」