金門肉品輸台擬「提前解禁！」　去年12/31前製品可放行

▲金門全島防疫大作戰，豬肉伴手禮業績被「死當」。（圖／記者王亞志攝）

生活中心／綜合報導

金門田浦岸際的死豬驗出非洲豬瘟病毒後，農委會宣布禁止金門豬肉製品輸台14日，讓業者叫苦連天，不過死豬周邊半徑5公里10個豬場，檢驗結果均為陰性。農委會6日表示，將對2018年12月31日前製造的豬肉產品解禁；而今年以後製造品，考量非洲豬瘟病毒有潛伏期，本周會開會討論。

因應金門海漂豬驗出非洲豬瘟病毒，農委會3日宣布金門豬肉製品禁止輸台14天，違規攜帶最高將重罰100萬元，提高防疫規格。當地知名特色小吃大受影響，包含廣東粥、燒餅、高梁香腸、豬肉乾丶宴菜丶封肉丶肉粽丶七餅菜丶肉焿麵丶小籠包等豬肉製品都不能帶來台灣。

▲記者直擊良金牧場工廠總店。（圖／記者王亞志攝）

《ETtoday新聞雲》記者6日直擊金門「良金牧場」工廠總店，發現原本假日擠滿人的時段並沒有團客進出，豬肉乾、豬肉角、肉鬆等相關豬肉製品依然擺在架上。公司企劃薛柔辰坦言，年關將至，禁令宣布後多少影響到業績，但堅持「下架表示產品品質有問題，會來我們這裡的顧客，百分百都是要帶出境，我們仍配合政府政策，會告知客人暫不販售豬肉製品。」

▲金門永春廣東粥的在地老饕喊「來客率掉9成」。（圖／記者王亞志攝）

面對農委會宣布禁令，業者生意大受影響，業績直直落。金門防疫所所長文水成日前受訪時說，檢驗結果證實金門本地並無非洲豬瘟疫情，希望中央能早日解禁，金門縣商業會和金門縣肉類商業公會也陸續發布聲明，希望政府為地區業者澄清。

農委會副主委黃金城6日表示，考量去年12月31日之前生產包裝肉類產品，應該沒有挾帶病毒風險，故擬先予解禁，7日將要求防檢局行文地方政府，盡早宣布解禁作法，預計近日實施；其餘12月31日之後製造產品，考量非洲豬瘟病毒有4至6天的潛伏期，提前解禁還要進一步討論評估。

▲金門尚義機場貼出海報，提醒旅客違規最高要罰100萬。（圖／記者陳以昇攝）