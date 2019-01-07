台大醫網戀假「長榮隋棠」遭詐20萬　美乳空姐接討債電話嘆很瞎

▲古婉蓁長相甜美、身材好，在IG上擁有15萬的追蹤數。（圖／翻攝自amber2920 instagram，下同）

突發中心／綜合報導

有「長榮隋棠」之稱的空姐古婉蓁（Amber）因為照片遭盜用，被一名台大醫生指控詐騙20萬元，雖然台北地檢署偵查終結不起訴，但她無辜挨告真的覺得很瞎，畢竟自己根本不認識當事人還得出庭，甚至接過討錢的電話，當時還以為是有人故意惡作劇。

這名受騙的台大醫生指控，起初是在「陌陌」與使用古女照片的網友互動，後來轉用WeChat聯繫，因為對方常常提到工作壓力大、家人生病，這才起了想照顧的念頭，於是前後共匯款4萬多元人民幣（約20萬元新台幣），結果人一拿到錢就馬上轉移話題，2017年開口要求還錢卻突然人間蒸發，這才驚覺受騙。

不過，台北地檢署調查，由於帳戶是在大陸無法查緝，且經過比對社交軟體的時間順序，發現都是古女先更新之後，「陌陌」這邊才會跟進，因此採信是遭人盜用照片的說詞，偵查終結後不起訴女方，至於真正的詐騙者到底是誰，詳細身分則還要繼續追查才能揭曉。

▼▲古女因為照片遭有心人士盜用，已經捲入兩次詐騙案。

而差點無辜吃上官司的古女接受《蘋果日報》採訪時坦言，確實有很多粉絲向她反映過照片遭盜用，自己並不認識受害的醫生，卻曾接過討錢的電話，一開始還以為是惡作劇，沒想到竟然捲入詐騙案，真的覺得很瞎。

經過這次的事件，古女也在Instagram簡介上註明，自己沒有使用任何交友軟體、微博及微信，也沒有其他小帳號，如果有網友看到請幫忙檢舉；其實，在航空業服務4年的她曾被稱為「長榮隋棠」、「美乳天菜空姐」，經常在社交軟體分享飛行的生活照，笑容甜美加上D罩杯的好身材，光是IG就有超過15萬的追蹤數，2016年時同樣因為照片遭詐騙集團盜用，而被一名王姓銀行員告上法院。

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