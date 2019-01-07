「補助月薪3萬低薪族」朱學恒：直接發錢吧　單身女年繳5萬稅氣炸

▲低薪問題是台灣近幾年來的重要爭議之一。（示意圖／記者宋良義攝，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

蔡政府預計撥款400億「編列預算補助3萬元以下低薪族」，消息一傳出引發社會各界熱議，宅神朱學恒也在臉書開玩笑回應，「大家（官員）不要演了，我們直接發錢吧！」而底下網友們的留言卻都很憤怒，「把我的辛苦錢還給我」、「請退稅，我他X中小企業很難撐」、「詐騙的溫床，魯蛇的天堂」。

總統蔡英文在新年談話提到，過去2年因為經濟成長，稅收超出預期，預計會把盈餘採用「分享經濟紅利」的具體方案，照顧低收入戶與弱勢族群，甚至有高層證實擬撥款400億補助月薪3萬元以下的民眾。行政院發言人Kolas Yotaka則表示，補助低薪族是官員所講的個人意見，並非行政院的最終政策，但本周確實會展開相關討論，目前僅確定不會像馬政府時代一樣發放消費券。

經常在臉書評論時事的朱學恒轉貼新聞在自己的臉書，還開玩笑說，「官員（說）『我有一個大膽的想法……』，大家不要演了，我們直接發錢吧！」底下大部分的網友卻都很憤慨，紛紛留言希望政府退稅，「我（女網友）真的超級憤怒，單身一人繳稅快5萬，既然超收為什麼不去還國家債務也不退稅？現在竟然要把我交的稅金送給沒有繳稅的人花？我辛苦工作是讓你們揮霍的嗎？把我的辛苦錢還給我」、「請退稅，我他X中小企業很難撐」、「詐騙的溫床，魯蛇的天堂」、「補助弱勢有法令，一碼歸一碼，超徵的稅應該退給納稅人」。

▼▲網友們大多希望政府能退稅，而不是把錢拿去補助低薪族。（圖／記者謝婷婷、許力方攝）

不過，也有另一派網友緩頰，「預算排訂是根據景氣資料來預估稅收，當景氣比預估來的好時，稅收比預估數高的部分，就稱為超徵，並沒有從大家身上額外多收錢，至於超徵的錢要如何使用，政府自有考量，還債、投資、減稅、補助都是選項；況且不需要繳稅的人不代表對整體經濟沒有正面影響或效益，所以看法可以交流、問題可以討論，都是好事。」

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