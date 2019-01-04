團長要吉了！「婚禮女主唱打包新郎」吸砲火　發文：百般無奈下告發文者

▲婚禮主持人搶走新郎。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

婚禮女主唱成小三直接打包新郎，事件持續延燒當中，網友持續憤怒的在樂團粉絲專頁洗版，讓團長不堪其擾揚言提告發文者，但隨後又將發文刪除。

一位人妻在臉書私密社團爆料公社發文指出，和交往7、8年的男友步入婚姻，沒想到卻被當時的婚禮歌手破壞，先生不僅在小孩出生時不聞不問，甚至還用盡各種藉口不讓母子倆回到新租屋。人妻透露，在她心疲力竭的照顧小孩的時候，先生忙著外遇「越來越晚歸」、「這段期間，他在臉書上很勤回應J小姐的po文，講話讓我感覺不舒服， 於是我主動請他下班後早點回家陪伴我和孩子，並注意自己對女生的言行。」

但先生不僅沒有改善還變本加厲，最後還跟小三同居、到泰國出遊。小三最後甚至還在臉書發文酸「歹戲拖棚何時落幕，讓我們繼續看下去」，還囂張嗆聲「無法看清接受事實，甚至只會責怪別人+想拖著大家一起死，全都是別人害你可憐、難看的那種人，最可怕。」

惡劣行徑引起眾多網友憤慨，紛紛到該樂團粉絲專頁洗版，粉絲專頁原本緊急發表聲明「跟大家一樣想知道真相，也無法容忍破壞家庭的人存在」、「在真相大白前，會停止J小姐的所有演出」。但依然無法平息網友怒火，不僅女主唱影片遭洗版外，Google評論也遭一星洗評。

發表聲明隔日1月2日，團長似乎也被網友惹毛了，於晚間9點許發文「針對樂團團員是否有不當交往事實，本人決定透過司法機關釐清真相。一直以來，我相當自律也認真地經營婚禮樂團，非常尊重客戶與團員的隱私，包含感情狀況。對於本次事件，我絕對沒有事先知情的可能，在百般痛苦無奈狀態下，對此我將對發文者提出告訴，已捍衛樂團及本人名譽。」

此文一出立即再度點燃網友怒火，短短一小時內就湧入上百網友留言，該文遭圍勦後也刪除，但其實有網友早已備份，貼出截圖說「果然刪文了」、「一個賣祝福的團體卻撕裂他人家庭，這跟警察知法犯法有什麼不同？這就是你們應該共同承受的」。