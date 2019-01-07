　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小寒忽冷忽熱「大雨噴大台北」再降3天！下周2波變天…超級寒流發威中

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼小寒忽冷忽熱「大雨噴大台北」再降3天！下周2波變天…超級寒流到不了。（圖／中央氣象局）

▲小寒忽冷忽熱「大雨噴大台北」再下3天！（圖／中央氣象局，下同） 

記者許力方／綜合報導

「小寒」大雨下不停！中央氣象局表示，7日仍受東北季風影響，基隆、大台北局部地區仍有大雨發生機率，北北基3市持續大雨特報，各地低溫約15至20度間，北台灣因雲量多偶飄雨，白天回溫有限；預估一直到10日（周四）東北季風減弱，才減緩剩東半部小範圍降雨，不過僅短暫3天空檔，13日（周日）又將有另一波東北季風增強。

小寒是冬季倒數第2個節氣，資深氣象主播李富城表示，華北天寒地凍，土地凍得像石頭，而台灣處在亞熱帶，除非有寒潮爆發，都不算太冷，溫度大概就是在20度以下、15度以上區間過度。這波降雨很快，東北季風影響之下，只在北部濱海或蘭陽地區會有雨，其他地區反而天氣轉好；因為帕布颱風減弱為熱帶低壓，西南氣流引進水氣。

▲▼小寒忽冷忽熱「大雨噴大台北」再降3天！下周2波變天…超級寒流到不了。（圖／中央氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲東北季風來襲2波變天，下周雨又來。

▲▼小寒忽冷忽熱「大雨噴大台北」再降3天！下周2波變天…超級寒流到不了。（圖／翻攝RAMMB）

▲超級寒流發威中，雲層急凍。（圖／翻攝RAMMB）

李富城說，日本附近的冷空氣相當強盛，非常冷的雲層凍成「六角型雲層」，這就是超級寒流，但這種冷空氣到不了台灣，近幾年很少看到，主要是因為太平洋高壓一直在台灣附近移動，導致氣溫高高低低，不是很高也不是很低，「今年是一個高指標現象，沒有強烈大陸冷氣團或寒流下來，至少這周都沒有冷的現象。」

氣象局表示，7日仍受東北季風影響，雖然強度減弱，降雨範圍縮小，但基隆北海岸、大台北東側及東半部地區還是會有斷斷續續降雨，持續針對基隆、新北、台北3市發布「大雨特報」，桃園及大台北西側則雲量多偶飄雨，新竹以南多雲到晴。各地低溫約在15至20度間，頗有涼意，白天北台灣回溫有限，高溫約20度，南部則可來到27度以上，日夜溫差較大。

預估8、9日（周二、三）持續受東北季風影響，迎風面的北部及東半部地區整天濕濕涼涼，有局部短暫雨，中南部則是多雲到晴；各地清晨低溫約15至20度。氣象局指出，10日（周四）東北季風才減弱，北台灣氣溫明顯回升，整體來說全台高溫都可來到25度以上，水氣也減少，僅剩東半部仍有小範圍降雨；一直到13日（周日）將有另一波東北季風增強，東半部及北部降雨機率再度上升，天氣也稍轉涼。

▼東北季風影響，北北基持續發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲▼小寒忽冷忽熱「大雨噴大台北」再降3天！下周2波變天…超級寒流到不了。（圖／中央氣象局）

▲▼小寒忽冷忽熱「大雨噴大台北」再降3天！下周2波變天…超級寒流到不了。（圖／中央氣象局）

ET快訊
即／全身骨折亡！男跳陸橋遭「自強號撞輾」　深夜宣告不治
五月天：過了今天再也沒有演唱會！「不要留下遺憾」
張雨綺復合豪門婚毀了！前夫控帶男開房「只要自己爽」
馬來西亞蘇丹宣布退位　創下該國首例

極品熱湯灌肚，寒意全散！

關鍵字：氣象,氣象雲,天氣預報,中央氣象局,東北季風,低溫,氣溫,冷空氣,大陸冷氣團,寒流,寒潮

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小寒忽冷忽熱「大雨噴大台北」再降3天！下周2波變天…超級寒流發威中

狂賣1053萬個！台鐵便當銷售創歷年新高　網：便當管理局無誤

阿伯無助闖台74線一路逆向！台中霸氣哥攔車救　一個舉動暖爆網友

金門防疫戰／知名豬肉乾「品質保證」堅不下架　陸客團照啃豬腳

長輩亂餵「甘草止咳水」！男童抽搐休克、中毒險死　母心痛喊話

碎唸「要幫老公剝蝦啊」！人妻傻眼反擊　歐吉桑秒怒：怎當老婆的

快訊／台中男跳陸橋！遭自強號迎面撞　台鐵台中-烏日間雙線不通

政府不全面禁止廚餘養豬　豬農17日北上抗議訴求「救台豬」

一張圖看一周天氣！北台濕涼3天探15℃　周四雨停「全台高溫25℃↑」　

林務局修正19年沒改的超麻煩法規　簡化人工林疏伐木查驗程序

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣　 網放大「邪惡視角」：肯定暴動！

小寒忽冷忽熱「大雨噴大台北」再降3天！下周2波變天…超級寒流發威中

狂賣1053萬個！台鐵便當銷售創歷年新高　網：便當管理局無誤

阿伯無助闖台74線一路逆向！台中霸氣哥攔車救　一個舉動暖爆網友

金門防疫戰／知名豬肉乾「品質保證」堅不下架　陸客團照啃豬腳

長輩亂餵「甘草止咳水」！男童抽搐休克、中毒險死　母心痛喊話

碎唸「要幫老公剝蝦啊」！人妻傻眼反擊　歐吉桑秒怒：怎當老婆的

快訊／台中男跳陸橋！遭自強號迎面撞　台鐵台中-烏日間雙線不通

政府不全面禁止廚餘養豬　豬農17日北上抗議訴求「救台豬」

一張圖看一周天氣！北台濕涼3天探15℃　周四雨停「全台高溫25℃↑」　

林務局修正19年沒改的超麻煩法規　簡化人工林疏伐木查驗程序

阿富汗金礦坑驚傳崩塌　超過50人遭活埋、10人重傷

亞足賽／約旦門將擋19次射門　上屆冠軍澳洲首戰爆冷0比1輸球

快訊／信義區公寓深夜火警！「3樓竄濃煙」竟是有人縱火

緊抓腳踝「詭異倒掛」背兒！母電梯內急甩45秒　無助淚鬥死神

7年前IG發「男人騎裸女」污照！Angelababy喊「我想要」　網一翻驚了：還沒刪

快訊／看完網友們私信！蔡英文深夜FB發文：盼走出同溫層、台灣聲量要大

小寒忽冷忽熱「大雨噴大台北」再降3天！下周2波變天…超級寒流發威中

軍人妻爆科員丈夫睡14女代購！怒向大連海關檢舉　對話截圖瘋傳

帶肉入澳洲「最高罰920萬、關10年」　網嘆：台灣處罰根本小兒科

高雄南橫「追星」無光害野營　DIY種植椴木香菇樂體驗

存股10年都買同種「每月加薪6.8萬」 他猛滾出1300萬資產：不賣

生活熱門新聞

小寒大雨台北再降3天！下周2波..

亂餵甘草止咳水　童中毒休克險死

新訓班長「嗆人語錄」！役男一聽..

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇..

朋友笑阿婆車！他嗆4句曝「漢堡..

碎唸「要幫老公剝蝦」　人妻傻眼..

休旅擠空位狂撞後車　駕駛一句話..

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭..

嘗鮮全家蘭芳園奶茶驚「奶茶界紅..

女兒幫Tsum Tsum敷面膜..

流水席一桌5千　台北人嚇傻狂勸

驗血型A變O！護理師曝：不是親..

台鐵便當銷售創歷年新高　網神回..

一張圖看一周天氣！北台濕涼3天..

更多熱門

相關新聞

一張圖看一周天氣！北台濕涼3天探15℃

未來一周天氣出爐！氣象局指出，周日至周三持續受到東北季風影響，北台灣濕涼，其他地區早晚涼，但周四東北季風減弱後，氣溫明顯回升，全台高溫都可來到25度以上，水氣減少，各地大多為多雲到晴天氣。

垃圾捲海流屍上岸　毒豬比死人還可怕

下雨模式再開！北北基發大雨特報

北台濕冷下探14度　明回暖一日再降溫

北東今晚轉濕涼到週二　低溫下探15℃

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

獨／鈕承澤握柯奐如露毛片　拒刪

小寒大雨台北再降3天！下周2波變天

即／長榮女座艙長遭勒斃　夫跳樓

成熟球風+到期約　多支球隊搶豪哥

亂餵甘草止咳水　童中毒休克險死

新訓班長「嗆人語錄」！役男一聽秒心涼

喵瘋玩水果忍者　主人關螢幕哭惹

五迷點梁靜茹《勇氣》瑪莎尷尬了！

半年內瘦19公斤！他遵循減肥3原則

更多

最夯影音

更多

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面