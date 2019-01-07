小寒忽冷忽熱「大雨噴大台北」再降3天！下周2波變天…超級寒流發威中

▲小寒忽冷忽熱「大雨噴大台北」再下3天！（圖／中央氣象局，下同）



記者許力方／綜合報導

「小寒」大雨下不停！中央氣象局表示，7日仍受東北季風影響，基隆、大台北局部地區仍有大雨發生機率，北北基3市持續大雨特報，各地低溫約15至20度間，北台灣因雲量多偶飄雨，白天回溫有限；預估一直到10日（周四）東北季風減弱，才減緩剩東半部小範圍降雨，不過僅短暫3天空檔，13日（周日）又將有另一波東北季風增強。

小寒是冬季倒數第2個節氣，資深氣象主播李富城表示，華北天寒地凍，土地凍得像石頭，而台灣處在亞熱帶，除非有寒潮爆發，都不算太冷，溫度大概就是在20度以下、15度以上區間過度。這波降雨很快，東北季風影響之下，只在北部濱海或蘭陽地區會有雨，其他地區反而天氣轉好；因為帕布颱風減弱為熱帶低壓，西南氣流引進水氣。

▲東北季風來襲2波變天，下周雨又來。

▲超級寒流發威中，雲層急凍。（圖／翻攝RAMMB）



李富城說，日本附近的冷空氣相當強盛，非常冷的雲層凍成「六角型雲層」，這就是超級寒流，但這種冷空氣到不了台灣，近幾年很少看到，主要是因為太平洋高壓一直在台灣附近移動，導致氣溫高高低低，不是很高也不是很低，「今年是一個高指標現象，沒有強烈大陸冷氣團或寒流下來，至少這周都沒有冷的現象。」

氣象局表示，7日仍受東北季風影響，雖然強度減弱，降雨範圍縮小，但基隆北海岸、大台北東側及東半部地區還是會有斷斷續續降雨，持續針對基隆、新北、台北3市發布「大雨特報」，桃園及大台北西側則雲量多偶飄雨，新竹以南多雲到晴。各地低溫約在15至20度間，頗有涼意，白天北台灣回溫有限，高溫約20度，南部則可來到27度以上，日夜溫差較大。

預估8、9日（周二、三）持續受東北季風影響，迎風面的北部及東半部地區整天濕濕涼涼，有局部短暫雨，中南部則是多雲到晴；各地清晨低溫約15至20度。氣象局指出，10日（周四）東北季風才減弱，北台灣氣溫明顯回升，整體來說全台高溫都可來到25度以上，水氣也減少，僅剩東半部仍有小範圍降雨；一直到13日（周日）將有另一波東北季風增強，東半部及北部降雨機率再度上升，天氣也稍轉涼。

▼東北季風影響，北北基持續發布大雨特報。（圖／中央氣象局）