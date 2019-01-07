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「動不動就喊武統」館長嗆陸：打過來啊！開酸KMT「以前反共現在舔共」

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館長。（圖／取自館長臉書）

▲館長陳之漢。（圖／取自館長臉書）

網搜小組／綜合報導

總統蔡英文近日回應大陸國家主席習近平「不接受九二共識」、「反對一國兩制」，以及面對獨派大老逼宮，都展現出強硬堅決的態度。「館長」陳之漢也忍不住在直播中大讚蔡英文「比男人還男人」，還大酸國民黨「以前打共匪的，現在在舔共匪的老二」，也批評大陸動不動就嗆武統「現在就打過來啊！」

館長直播中談到習近平在「告台灣同胞書」紀念會上說的話，忍不住重申台灣「不能被統一」，認為台灣已經走上民主自由，「為什麼還要走回頭路被管？」而且沒有賺到錢是一回事，被別人用這種方式統治又是另一回事，台灣人不能沒有尊嚴。

而蔡英文反擊大陸的行為，館長給予高度肯定，「我媽X當然欣賞她」。他也不忘點名國民黨「台灣人都在懷疑你們在賣台，要不要出來解釋一下？」更要朱立倫也站出來喊話、說不接受中方的九二共識，最後開嗆KMT以前反共、現在舔共「每次都說不要惹怒中共，那別人就可以來嗆我？有沒有尊嚴阿？國民黨的各位大老？」

館長還在直播中大批，大陸動不動就嗆要血洗台灣，「你他X的現在就打過來啊！」「動不動就要欺壓別人、動不動就要統一？這叫做霸凌啦！」還拿出身分證「我連我是中華民國都不能講？那你現在打過來沒收我的身分證啊！」並說如果不跟大陸統一就叫台獨，那他就是台獨。

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關鍵字：館長,陳之漢,蔡英文,九二共識,大陸,國民黨,朱立倫

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