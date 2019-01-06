天文奇景在今天！從初虧到復圓日偏食台北1hr結束

▲台北1月6日上午8點29分左右，看到的日偏食食甚。（圖／翻攝台北天文館網站）

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天文奇景「日偏食」台灣時間上午8點左右登場，台北市立天文館雖然有直播，但因為下雨的關係，沒辦法看得到，而這次的日偏食，以台灣來看，嘉義、台東連線以北地區的民眾能看到，不過時間不常，以台北來看，從8點開始一直到最後的復圓，全程約1小時。

台北天氣不好，看不到日偏食，但天文館將北海道陸別町、日本國家天文台的直播過程崁入網路天文館上，讓台灣天文迷一起來觀看這段過程。

氣象局天文站指出，今年總共會發生3次日食及2次月食，分別為1月6日日偏食、7月3日日全食及12月26日日環食；2次月食為1月21日月全食及7月17日的月偏食。而今年第1次「天狗食日」日食現象，而今年的就在今（6日）上午登場。

▲台灣地區部份縣市能看到日偏食的時間點。（圖／翻攝台北天文館網站）

這次能看到日偏食的地區，包含西伯利亞東部、大陸東北部、日本和台灣嘉義以北的地區，台灣能看到的只有邊緣，基隆地區能看到的日面遮掩達1.6%最大，馬祖能看到的是遮掩1.8%的日面。台北這次從8點開始初虧，食甚時間點為8點29分，復圓時間為9點01分，整個過程大約1小時。