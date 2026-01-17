敲定報到時間！人資堅持「完成1步驟」才能核薪　一票看傻：很無言

▲人資堅持要拿到原PO前主管的電話。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

求職面試時，若遇到公司堅持要求提供前主管的聯絡方式，該如何應對？有女網友發文表示，她日前應徵一份一般職員的工作，面試過程讓她感受到莫名的急迫，且人資還堅持必須提供前主管電話才能核薪，最後甚至遭對方激將，讓她傻眼，決定改找其他工作。貼文曝光後，引起討論。

堅持要前主管電話！她報到卡關

這名女網友在Dcard上，以「人資堅持要照會前主管...沒offer了」為標題發文，提到她日前去面試某間公司的職員職缺，主管急問何時能上班，似乎急著補人。沒過幾天，人資就打來詢問能否下週一報到？但當人資要求提供前主管聯絡方式以進行核薪時，因為原PO已離職許久，且不願再與前主管接觸，因此婉轉拒絕並說明沒有意願。

人資一句話激將 她傻眼放棄

起初人資表明會再討論，同時約定下周報到，而原PO也心想人資會討論其他方案，結果三天後，人資卻致電詢問她是否拿到前主管的電話了？並強調沒有電話就無法核薪。

當原PO打算放棄這份工作時，人資又說只要拿到電話就能繼續流程，最後還補上一句，他們目前還是有繼續進行面試。這番言論讓原PO覺得對方是採取激將法，更顯得職缺很有問題，於是她最後決定直接放棄這份工作，要找其他工作。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這種人資也是破壞企業形象」、「要照會前公司的根本就智障，就是前面爛才來的，好還來你這幹什麼」、「請他們也提供前員工電話進行照會」、「我遇過最扯的是，離職原因已經說了是因為前主管性騷擾，然後人資：我們要請前主管做RC，你要不要聽聽看你在說什麼」、「照會前公司主管這類的我實在很無言，萬一就是主管爛才離開，是表示永遠不能離開嗎」。