公司尾牙「沒人接唱那魯one」A-Lin傻眼！網笑翻：還沒換零錢

▲A-Lin在台東跨年場爆笑金句連發。（圖／台東縣政府提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年台東跨年演唱會，A-Lin隨口哼的「那魯one、那魯two、那魯three，那魯7-11」，台下瞬間笑成一片。就有網友分享，公司尾牙請來A-Lin表演，好笑的是，當A-Lin想cue觀眾接唱「那魯7-11」時，台下卻一片安靜，讓歌后當場愣住、傻眼表情全寫在臉上，意外成了全場好笑片段之一。

那魯one洗腦曲爆紅 尾牙「沒人接唱」笑翻

該名網友在Threads分享影片，公司尾牙請來「台灣歌姬」A-Lin表演，好笑的是「沒人接唱那路one，A-lin傻眼。她的互動真的好好笑。」從影片可見，只見她站在台上問觀眾「會唱那魯one嗎？」接著就自己唱一次「那魯one、那魯two、那魯three four five」。等到最後一次要唱「那魯7-11」時，她把麥克風遞出來希望台下接唱，接著則cue「好，再一次。」

再唱一次的時候，A-Lin唱完「那魯one」之後，要讓觀眾唱two、three four five、7-11的部分，台下卻含蓄又安靜，讓歌姬瞬間傻眼失笑。A-Lin也忍不住笑問「你們…你們怎麼都沒有接唱？」再試一次還是一樣，讓A-Lin再次笑出來，「沒有人想唱是不是？哈哈哈怎麼回事你們？」

網友笑cue「投幣哏」：還沒去換零錢不敢唱

影片曝光引發熱論，「你們是奪（多）I？讓阿玲本人尬在那邊」、「啊啊啊啊啊啊我好嫉妒」、「是不是還沒去換零錢不敢唱」、「沒接唱因為A-Lin沒投幣」、「我也好想看A-Lin。」原PO也在留言區透露，大家不是不會唱，而是「害羞居多」。

另外，主持人黃豪平近日受邀主持華碩尾牙，在社群平台分享現場發生的趣事，A-Lin在台上演出時，眼尖發現台下有觀眾利用手機跑馬燈應援，卻不小心拼錯名字。她忍不住笑cue粉絲，「那個，底下這位朋友，你手機把我名字寫錯了，我是Alin，你寫成A-Line」，逗趣互動讓現場笑聲不斷。

※本文獲原PO授權引用。