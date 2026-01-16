　
    • 　
>
醫大生筆戰失控！嗆「兒科是剩科」還影射唐氏症　陽交大回應

▲▼ 。（圖／翻攝自陽明交大FB）

▲陽明交通大學。（圖／翻攝自陽明交大FB）

記者閔文昱／綜合報導

近日網路社群掀起爭議，一名自稱就讀陽明交通大學醫學系的男學生，因在社群平台與人筆戰時多次出現脫序言論，不僅以帶有歧視意味的用語攻擊他人，還公開貶低小兒科醫師，稱兒科是「選剩的科別」，相關發言迅速引發醫界與網友強烈反彈。對此，陽明交大也出面回應了。

據了解，事件起因為《人工生殖法》修法議題在網路上引發討論，該名男學生在 Threads 平台與網友互動時情緒逐漸失控，除頻頻以攻擊性言詞回應外，還在與一名小兒科醫師的討論中嘲諷對方專業，直言「原來是小兒科的喔，原來這種選剩科現在可以在板上這麼優越」，同時多次使用「糖糖的」等語句影射唐氏症，引發外界撻伐。

▲重考5次醫大生嗆「兒科是剩科」被炎上，失言紀錄遭挖出。（圖／翻攝自Threads）

▲該生嗆「兒科是剩科」被炎上，失言紀錄遭挖出。（圖／翻攝自Threads，下同）

身分遭起底　醫界怒批缺乏基本專業素養

隨著爭議擴大，該名男學生的身分也遭網友起底，不僅被指為建國中學畢業、重考5次後就讀陽交大醫學系，還被翻出過往多次筆戰紀錄，曾以「失智症」、「斯德哥爾摩症候群」等疾病名詞作為貶抑他人的工具。部分網友更質疑，他疑似尚未取得醫師資格，卻在網路上自稱「醫師」，是否已涉及違法，引發醫界關注。

▲重考5次醫大生嗆「兒科是剩科」被炎上，失言紀錄遭挖出。（圖／翻攝自Threads）

多名醫師與陽交大校友對此表達不滿，直言相關言行嚴重缺乏對疾病、患者與醫療專業的基本尊重，甚至有人表示已寫信向校方投訴，呼籲正視學生價值觀問題，避免未來進入臨床工作後對病患造成傷害。

▲重考5次醫大生嗆「兒科是剩科」被炎上，失言紀錄遭挖出。（圖／翻攝自Threads）

校方發109字回應　強調不認同貶抑醫療專業

面對外界質疑，陽明交通大學隨後透過 Threads 回應指出，對於此次事件造成社會困擾與不適，校方「深表遺憾」，並已在第一時間了解該名學生狀況，後續將依校內機制進行必要的輔導與處理程序。校方也強調，長期以來高度重視醫療專業的價值，不認同任何貶抑醫療工作者或專業科別的言論，並感謝各界對醫療人員付出的肯定與提醒。

▼陽明交通大學回應。（圖／翻攝自Threads）

▲重考5次醫大生嗆「兒科是剩科」被炎上，失言紀錄遭挖出。（圖／翻攝自Threads）

