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爆遭施壓警被起底！屏東分局同仁出面揭真相　網傻眼：心態真糟糕

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▲▼爆分局長打壓調職！居民幫連署「再被懲處」員警崩潰　屏東分局回應了。（圖／翻攝爆料公社）

▲王姓員警表示自己遭到打壓。（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／綜合報導

屏東分局一名王姓員警指控，他遭到分局長施壓，被調派到偏鄉，導致其與妻小難以相處，反映後考績更被打成丙等，讓他非常無奈。事件曝光後，也有同仁出面反駁，王員常以育嬰假為由臨時請假，造成大家的困擾，「反正那位員警可能覺得自己不能再糟了，乾脆同歸於盡，心態真糟糕」。

王姓員警在臉書社團「爆料公社」PO文表示，因與鄰居發生摩擦，對方找上議員向屏東分局長施壓，後將他調派偏鄉；事後，他呈上了轄區內民眾的留下連署書後，更被懲處，考績最後評為丙等，讓他絕望地說，「我就要被追殺到沒工作了？到底我還可不可以活？」。

▲▼爆分局長打壓調職！居民幫連署「再被懲處」員警崩潰　屏東分局回應了。（圖／翻攝爆料公社）

▲屏東分局立刻做出回應。（圖／翻攝爆料公社）

案情曝光後，引起網友熱烈討論，屏東分局也迅速出面回應說，懲處、調職案都經過分局派員調查、核備，如果王員對處分有疑慮，可以循救濟途徑提出救濟；另外，王男被懲處也與育嬰假無關。而王男也隨即刪除爆料文章。

事後，多名任職於屏東分局的王男同仁留言表示，「我是該當事人的同事，我們派出所是小所，當事人有事沒事就說身體不舒服找理由請假，其他同事輪休還要回來上他的班，造成本所其他同事困擾，當事人有認真地思考嗎？自己好過就好，不必管其他同事嗎？」、「我也是當事人所內同事，常因當事人的［臨時］請假（非育嬰假）致影響到其他人的勤務運作，誰沒家庭跟妻小要照顧？至少要做好自己份內的事」。

▲▼ 爆遭施壓警遭起底！屏東分局同仁出面揭真相　網傻眼：心態真糟糕。（圖／翻攝臉書）

▲屏東分局的同仁紛紛留言指控。（圖／翻攝臉書）

也有同仁說，「我也是當事人所內同事，常因當事人的［臨時］請假（非育嬰假）致影響到其他人的勤務運作，誰沒家庭跟妻小要照顧？至少要做好自己份內的事」、「我是該當事人目前所內同事，也是同期同學，人一定要懂得檢討與反省，試問當事人，您在工作期間給所內弟兄造成多大困擾，您知道嗎？」

王男見狀也立即回文說，「很抱歉，我是當事人，我們警界沒有黑暗面，是我誤會長官，長官沒有打壓我，本人情大家不要再傳了」，讓網友看完傻眼說，「是覺得自己不能再糟了，乾脆同歸於盡，心態真糟糕」。

▼ 有網友認為，王員心態很糟糕。（圖／翻攝臉書）

▲▼ 爆遭施壓警遭起底！屏東分局同仁出面揭真相　網傻眼：心態真糟糕。（圖／翻攝臉書）

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關鍵字：屏東,分局長,,員警,打壓,調職,爆料公社

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