▲婚禮不能出席還被討禮金，新娘傳帳戶「麻煩紅包匯到這」。（圖／記者李孟璇攝）

網搜小組／綜合報導

結婚許多人都會邀請好友參加喜宴，但若是一些事情沒有處理好，可能就會影響友情了！一名網友在臉書「爆怨公社」發文說，自己一位女性朋友邀請她參加婚禮，但她因為公司排班問題最後無法出席，沒想到對方竟然直接給她一個帳戶，要求她把禮金匯到帳戶，原PO就傻眼說：「這是正常情況嗎？」

原PO在爆怨公社貼出對話紀錄，可以看見新娘傳訊息給她說，「我要結婚了！」想要邀請她參加婚禮，希望能要地址寄喜帖。原PO當時相當興奮的表示祝福，接著說「我來預假，希望給假！」但沒想到後來實在排不到假，直到告知新娘無法參加，「不好意思，我那天無法到場給妳祝福，還是祝福妳新婚快樂！」

▲婚禮無法到場參加，新娘傳帳戶「紅包匯到這」，她傻眼：「這正常嗎？」（圖／翻攝自爆怨公社／下同）

但沒想到後來新娘竟回覆說，「不過因為有跟你說位置問題，所以很不好意思的是，可能要麻煩你將紅包錢匯到戶頭，因為我們安排好位置了，連喜餅都訂好了，那時候妳沒有提早說，所以已經有買妳的喜餅了，拍謝，到時再寄給妳！」原PO看了訊息直接傻眼，詢問說「這種狀況是否正常？」

其他網友看了紛紛回應說，「收過一堆喜帖，沒見過這種的」、「我想反問新娘子，如果沒事先通知，妳宴客當天是要一個一個對名單，沒來就會去討紅包嗎？」、「感覺就是想靠婚禮打秋風的」、「以後結婚沒有打算要放帖子給他的話，基本上也不用包啦」、「很敢說的新娘」、「這感受真的很差哀，有差這一個喜餅錢嗎」