摩鐵狂歡！淫男抱女友另1手「侵犯女友人2次」　下場慘了

▲桃園男和朋友去摩鐵唱歌喝酒，竟趁大家泥醉，在床上抱著女友性侵女友人。（示意圖／取自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園羅姓男子帶女友和女友人小美(化名)、小美的男友上摩鐵喝酒歡唱，等到大家都泥醉躺在同一張大床上休息，羅男一手抱著女友，另一手竟越過女友，對小美揉胸、指侵，小美被羅男的動作驚醒卻無力抵抗，事後憤而報警。全案經桃院地院審理，法官判定羅男犯乘機性交罪，處3年6月徒刑。可上訴。

判決指出，羅男於2024年9月27日晚間11時許，帶著女友和女友人小美、小美的男友、兒子一同在摩鐵唱歌喝酒。不久後小美不勝酒力，躺在床上睡去，羅男和女友、小美的男友也陸續躺在同一張床上休息。

羅男見大家都已酒醉沉睡，一手抱著女友，另一隻手竟越過女友對小美上下其手，指侵她後又一路摸到胸部。小美被羅男驚醒，喊著同床的男友求救，然而男友也泥醉，只翻了個身。羅男雖一度縮手，但在確認小美的男友並沒有醒來，再次伸手對小美指侵得逞。小美清醒後不甘受辱，報警處理。

全案審裡時，羅男否認犯行。羅男的律師辯稱，在場無人目擊小美被性侵，證據只有小美單一控述，且依小美所說，當時她應背對著羅男，卻能回憶羅男和女友的睡姿，和常情不符；另外小美158公分，羅男在左手被女友壓住的狀態，不可能伸手一路從小美的裙襬、下體摸到胸部。

不過羅男的女友證稱，聚會後隔天小美有打電話告知她這件事，小美說她已封鎖羅男，因為看到羅男她就無法承受心理壓力，甚至開始覺得自己很噁心、想跟當時的男友分手，忍了幾天小美說她還是無法承受，決定去報警，案發後幾天小美一直哭等情。

法官審理，認為小美在酒醉狀態遭侵犯驚醒，基於恐懼的情緒，對於案發的相關細節本來就無法完全記憶。而小美個子嬌小，羅男女友也身材纖細，羅男左手環抱女友，右手越過女友對背對他的小美侵犯，並非不可能的事情。

法官指出，小美在案發後出現驚嚇、憤怒、悲傷等異常情緒反應，和一般人遭受事件衝擊有強烈情緒轉折的情形相符。另外，羅男在警詢和偵訊時也供稱，小美的父親因認為他性侵小美對他求償，他有答應，而若羅男沒犯案，就不會答應賠償，可見羅男犯行屬實，依他犯乘機性交罪，處3年6月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。