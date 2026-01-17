數A網路遊戲入題「中間偏難」　高中老師：均標估降一級分

▲學測第一節考數A，全中教認為中間偏難，預估均標比去年降低1級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（17日）第一天首節考數學A，財神廟抽發財金、網路遊戲等生活化考題入題。全國高級中等學校教育產業工會表示，今年數A各大題難易度皆由易漸難排列，但基本題比去年稍減少，難度較去年稍難，整體而言屬於「中間偏難」，預估均標比去年降低1級分，但頂標與去年相同。

學測今起一連3天在全台同步登場，今年有12萬餘人報考。今天上午第一節考數A，根據大考中心統計，共有9萬2951人報考，2366人缺考，缺考率2.55%，較去年2.52%微幅上升0.03%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）表示，今年數A各大題難易度皆由易漸難排列，但基本題比去年稍減少，難度較去年稍難，整體而言考題屬於中間偏難，預估均標比去年降低1級分，但頂標與去年相同。

北市數學教師群、陽明高中數學老師蘇順聖指出，今年數A的題型與題目數和去年相同，但需要理解的數學觀念較多，高一、二教材各約占題目的4成、6成，整體的難易度則較去年提高，考生在作答時，「心情可能不會太愉快」，也強烈的把修數A、數B的學生區分開來，可說是史上最難的數A。

此外，入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年數A大部分試題以測驗考生基本知識為主，例如第1題獎金的期望值，第7題的圖解二元一次不等式等，部分試題結合兩個或多個概念。今年數A「看起來」親民一些，整體而言，試卷涵蓋各種難度試題，可鑑別各能力群考生。

參與入闈的試考生則指出，今年數A試卷多數評量課本強調的觀念與圖形，也有融合生活情境出題，像是第4題藉由網路遊戲材料合成為題，測驗排列組合觀念，另有一定計算量考驗考生的計算速度與細心程度，像是第6題可能會忽略須排除與直線AB共線的點C。因此，今年數A有相當比例的基本分，考生應很好把握，但後段試題漸難，作答要謹慎且細心計算，才能拿到高分，整體而言，難易度適中。