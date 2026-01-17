洛鞍颱風轉圈圈！　下週二「滑梯式降溫」探8度

▲下週二強烈冷氣團來襲，北台灣滑梯式降溫，低溫下探8度。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今天清晨受到輻射冷卻影響，最低溫出現在新北市石碇區04:47測得14.1度。白天回溫，新竹以南多雲到晴，下週二有一波強烈大陸冷氣團抵達，北台灣將滑梯式降溫，低溫下探8度。輕度颱風洛鞍路徑打轉，對台灣沒有直接影響。

根據中央氣象署資料顯示，今天（17日）迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨西半部地區亦有零星短暫雨，新竹以南白天之後轉為多雲到晴的天氣；溫度方面，各地低溫普遍在16-19度，白天北部、東半部高溫約22-24度，中南部高溫來到24-27度。

▲颱風洛鞍潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

下週二強烈冷氣團來襲 北台灣滑梯式降溫

1/20(二)強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，溫度較前一天明顯下降，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，1/21(三)至1/23(五)強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有雨，1/20並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；1/22、1/23竹苗及中部山區亦有零星短暫雨。

1/20-1／23 低溫預測:中部以北、宜蘭11-14度，南部、花東及澎湖14-16度，金門8-9度，馬祖7-8度。

輕度颱風洛鞍17日2時的中心位置在北緯 12.4 度，東經 126.3 度，以每小時17公里速度，向西北進行。從潛勢路徑圖來看，未來將會在呂宋島附近轉圈圈，對台灣沒有直接影響，外圍水氣會讓東半部有短暫雨。